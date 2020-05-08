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利好不断 汽车消费潜力释放（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

2020年05月08日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　汽车产业是国民经济重要支柱产业，汽车消费是我国消费市场的重要部分。4月17日召开的中央政治局会议指出，要释放消费潜力，做好复工复产、复商复市，扩大居民消费。近日，国家出台一系列促进汽车消费政策，各地也多措并举利好不断，上下合力为稳定和扩大汽车消费“加油”“充电”。

　　“五一”假期期间，记者走访上海、广州、成都三地，切身感受汽车消费潜力的释放。

　　——编 者 

　　

　　汽车下乡 消费需求再释放

　　本报记者 张 文

　　“我贷款两年，因为无息，光利息就省了6000多元！”“五一”假期，来自成都崇州农村地区的唐平远来到成都南三环外侧的一家4S店，跟着销售人员看了又看，最终定下一款10万元左右的新能源汽车：“除去利息，地区补贴和农村购车补贴将近5000元，算上厂家让利和商家返赠的保养和车内配饰，现在算下来比去年底时还能多省3万多元。”

　　唐平远告诉记者，各类补贴的领取流程很便捷，在4S店就能一次性办理完成。“销售人员懂政策，各类补贴都帮我算得很准确。”他喜滋滋地表示，家里两年前就有买车的计划，因为关系到大额支出，一直在观望。这一次四川专门针对农村地区购车推出特殊补贴，让他感到买车的时机成熟了。

　　“这个‘五一’假期，不论是门店客流量还是销量，都恢复到了去年同期的水平。”成都启阳华通丰田汽车销售服务有限公司销售部长杨理禹告诉记者。

　　售车大厅里，人们在款式新颖的各类家用车旁驻足细看，销售人员同前来订车的顾客三三两两围坐在小桌旁，计算用哪种付款方式最划算。“如果是农村户口，除了刚才讲的优惠，可以再享受1000元补贴。”销售顾问李阳告诉顾客。

　　李阳所说的补贴，指的是四川4月发布的《支持开展汽车下乡专项活动实施方案》中提出的，4月10日—8月10日期间，全国范围内的农村居民购买参与活动企业生产的指定车型，将在近一年内全国范围内最优惠价格基础上再给予1000元/辆及以上的汽车下乡价格优惠。

　　“优惠活动里，无息贷款这项吸引了很多顾客。”杨理禹说，无息贷款的利息部分由销售方和厂家共担，让顾客切实感受到了金融工具的红利，很多消费者的购车需求被释放了。

　　四川省经济和信息化厅汽车产业处相关负责人介绍：“目前全省大部分城市已经推出购车优惠计划，并鼓励销售企业和生产企业根据自身情况增加以旧换新补贴、贷款贴息等优惠，争取形成刺激汽车消费的长效机制。”

　　

　　传统汽车 多重利好促消费

　　本报记者 姜晓丹

　　“恭喜您获得新车！”5月4日上午，李先生在广州广汽传祺长佳店里，定下了自己的新车。李先生原来有一辆小汽车，开了不少年头，想换辆更舒适实用的，正好最近汽车消费的让利政策比较多，他就趁着“五一”假期，到附近几家4S店看看。试了广汽传祺的一款车型后，他就下了购买决心，店铺优惠、换车补贴等算下来，李先生节省了1.3万元。此外，店里的工作人员告诉李先生，按照广州市的购车优惠政策，他还可以申请政府发放的3000元置换补贴。

　　随着疫情防控形势持续向好，不少消费者选择在“五一”假期期间来到4S店里选车、试驾。

　　“‘五一’期间，店里客流大增，每天电话咨询的客户增加了三成，到店客流也增长了2倍，‘五一’首日人流量就超过100批，首日订单达成40辆，算是可喜的开门红。”店长杨贤贵说。

　　“政府给力补贴、企业诚意让利，还有免费质保、零利息金融政策等多种利好，都对促进消费回暖作用很大。”广汽集团副总经理李少说，“现在整体的销量已经逐步在增加，对未来新一轮的汽车销售，我们很有信心。”

　　此前广州市已出台一系列汽车消费惠民措施，对购买新能源汽车、置换二手车购买“国六”标准新车等将给予相应补助。广州市商务局相关负责人介绍，汽车消费惠民活动由线上线下配合、全产业链协同、省市共同推进，符合资质的消费者只需在网上按要求填写上传申报材料，确认提交后就可以申请补助资格。

　　据广州市汽车服务业协会统计，广州市汽车消费在今年“五一”假期迎来了小高潮，超过200家汽车品牌4S店参与“五一”汽车促销活动，总让利金额超过10亿元。得益于汽车置换补贴、拍牌补贴以及广东省“汽车下乡”等政策的出台及落地，各品牌4S店平均到店客流与去年“五一”假期相比上升5%，环比大幅增长一倍以上；客户购车线索量同比上升15%左右，环比上升1.2倍。

　　

　　新能源车 充电方便受青睐

　　本报记者 季觉苏

　　“我的预算是10万元以内，哪辆车适合我？”5月4日，姚雯来到上海国际汽车城智行港的新能源汽车试驾中心，开门见山地问。

　　家住上海的姚雯，每天通勤距离大约5公里，家里的一辆燃油车，由她的丈夫开。大部分时间她都打车上下班，“算了一笔账，再养一辆车和每天打车的费用比起来，还是划算很多。而且有时候遇上上下班高峰，打车很不方便。”

　　宝宝出生后，“再买辆车”的需求被迅速提上日程。“带孩子打疫苗、出去玩，带老人看病……多一辆车也意味着多一些方便。”姚雯说。 

　　听说买新能源汽车有各种补贴，还免征购置税，因为没有时间做太多功课，也不想一家家地跑4S店，趁着“五一”假期，姚雯直奔试驾中心。

　　在一片空旷的场地内，依次摆放着十几辆新能源汽车，价位从10万元以下到40万元以上不等，涵盖了目前市面上多个品牌的新能源汽车。“‘五一’期间，来智行港参观了解新能源汽车的人数超过6000人，前4天就有48位有购买意向的消费者，我们直接将消费者推荐给了品牌方。”上海国际汽车城（集团）有限公司新能源事业部经理乔丽说。

　　“车子续航能力怎么样？充电桩数量够吗，兼容性怎么样？”面对面前款式、价格各异的新能源汽车，姚雯有些难以选择。 

　　“买车后，去国家电网申请安装独立电表，就会有工作人员上门安装充电桩。充满电的情况下，去上海郊区也没问题。上海的配套基础设施也越来越完善，下载一个APP，在城区内很容易就能找到公共充电桩，目前90%的公共充电桩是兼容的。”试驾中心工作人员针对问题一一进行了解释。

　　据介绍，目前上海市新能源汽车渗透率达到5%，全市有新能源汽车超过33万辆，其中70%是私人乘用车，大部分商场、医院等公共场所设置了公共充电桩。

　　试驾了一个下午，姚雯决定“消费升级”，选择了一款性能更优、价格也超过预算的车，但这辆车的金融优惠力度大，首付仅需5000元，每月车贷2000元，分5年还清。“友好的使用氛围让我对新能源汽车有了更多期待和信心，现在只后悔没早点买上新能源汽车！”姚雯笑着说。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月08日 07 版）
(责编：冯粒、岳弘彬)
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