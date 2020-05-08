前四月外贸总值降幅收窄

本报北京5月7日电 （记者杜海涛）海关总署7日发布的统计数据显示，4月份，我国实现外贸出口总值1.41万亿元，增长8.2%。我国货物贸易出口在一季度同比下降11.4%后，4月份迎来恢复性增长。
具体来看，4月份，我国外贸进出口2.5万亿元，同比微降0.7%。其中，出口1.41万亿元，增长8.2%；进口1.09万亿元，下降10.2%。
海关数据显示，前4个月，我国货物贸易进出口总值9.07万亿元人民币，比去年同期下降4.9%，降幅比一季度收窄1.5个百分点。其中，出口4.74万亿元，下降6.4%；进口4.33万亿元，下降3.2%。按美元计价，前4个月，我国进出口总值1.3万亿美元，下降7.5%。其中，出口6782.8亿美元，下降9%；进口6200.5亿美元，下降5.9%。
前4个月，我国对东盟、“一带一路”沿线国家进出口逆势增长，对欧盟、美国和日本进出口下降。东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值1.35万亿元，增长5.7%，占我外贸总值的14.9%。欧盟为我第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为1.23万亿元，下降6.5%，占我外贸总值的13.6%。美国为我第三大贸易伙伴，中美贸易总值为9584.6亿元，下降12.8%，占我外贸总值的10.6%。
前4个月，机电产品和服装等出口下降，纺织品出口增长。铁矿砂、原油、煤、天然气、大豆等商品进口量增加，大宗商品进口均价涨跌互现。其中，我国机电产品出口2.79万亿元，下降5.9%。同期，包括口罩在内的纺织品出口2613亿元，增长5.9%。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】