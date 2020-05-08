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四月份我国外贸出口增长百分之八点二

前四月外贸总值降幅收窄

2020年05月08日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京5月7日电  （记者杜海涛）海关总署7日发布的统计数据显示，4月份，我国实现外贸出口总值1.41万亿元，增长8.2%。我国货物贸易出口在一季度同比下降11.4%后，4月份迎来恢复性增长。

　　具体来看，4月份，我国外贸进出口2.5万亿元，同比微降0.7%。其中，出口1.41万亿元，增长8.2%；进口1.09万亿元，下降10.2%。

　　海关数据显示，前4个月，我国货物贸易进出口总值9.07万亿元人民币，比去年同期下降4.9%，降幅比一季度收窄1.5个百分点。其中，出口4.74万亿元，下降6.4%；进口4.33万亿元，下降3.2%。按美元计价，前4个月，我国进出口总值1.3万亿美元，下降7.5%。其中，出口6782.8亿美元，下降9%；进口6200.5亿美元，下降5.9%。

　　前4个月，我国对东盟、“一带一路”沿线国家进出口逆势增长，对欧盟、美国和日本进出口下降。东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值1.35万亿元，增长5.7%，占我外贸总值的14.9%。欧盟为我第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为1.23万亿元，下降6.5%，占我外贸总值的13.6%。美国为我第三大贸易伙伴，中美贸易总值为9584.6亿元，下降12.8%，占我外贸总值的10.6%。

　　前4个月，机电产品和服装等出口下降，纺织品出口增长。铁矿砂、原油、煤、天然气、大豆等商品进口量增加，大宗商品进口均价涨跌互现。其中，我国机电产品出口2.79万亿元，下降5.9%。同期，包括口罩在内的纺织品出口2613亿元，增长5.9%。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月08日 07 版）
(责编：冯粒、岳弘彬)
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