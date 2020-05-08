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中国美国商会的最新调查显示，长期来看，中国仍是大多数在华美国企业看好的重点市场。在华美国企业投资中国的信心和战略没有改变，对中国的长期发展前景充满信心。

中国美国商会近日发布的最新一期《美国企业在中国》白皮书显示，尽管受到新冠肺炎疫情全球蔓延的影响，多数美国企业依然看好中国市场，认为中国市场值得长期、战略性投入，并表示会考虑增加在华投资。接受本报记者采访的美国工商界人士和专家纷纷表示，中国经济长期向好的基本面没有改变，随着营商环境的不断优化，中国“磁场”魅力只增不减。

“大多数美国企业并没有离开中国的打算”

《美国企业在中国》白皮书显示，多数美国企业认为，中国国内消费和日益庞大且富裕的中等收入群体崛起带来的增长是它们发展的最大机遇，持续性经济和市场改革是第二大机遇。“尽管面临疫情、中美经贸摩擦等部分负面因素，大多数美国企业并没有离开中国的打算，不少企业还计划扩大对华投资。”

“与一些国际上的论调不同，我们基于中国的数据认为，中国美国商会大多数成员不会离开中国。”中国美国商会总裁毕艾伦对本报记者表示，尽管一些企业的供应链仍面临财务和运营方面的挑战，但很少有公司表示正准备“将转移业务或外包作为其中国战略的一部分”。考虑到目前的形势，将业务从中国分散出去或扩大在中国以外的制造业务虽然是一个选择，但企业必须权衡成本和时间。

“在华美国企业一直都非常顽强，并且灵活应变。”上海美国商会总裁季凯文如是表示。根据中国美国商会、上海美国商会与普华永道中国3月的联合调查数据，尽管新冠肺炎疫情的影响尚未完全消除，大部分在华美企暂无转移生产线或取消在华采购项目的计划；近70%的受访者预测其在华供应链业务将于3个月内恢复正常；96%的受访者预测其在华业务将于3到6个月内回归常态。中国美国商会4月的最新调查数据还显示，随着中国加快推进复工复产，42%的受访在华美企表示已经恢复正常运转，13%来自技术行业的公司预测中国市场将有所增长。

约翰·霍普金斯大学凯瑞商学院副教授亚历山大罗·瑞布齐对本报记者表示：“疫情确实给跨国企业带来了供应链管理方面的挑战和风险，并引发一些回调，但从长期来看，中国依然是全球最大且最具活力的市场。”

“中国将继续处在全球产业链的重要位置”

近期，不少在华美国企业在投资运营活动上采取了一系列实质性举措，备受关注。特斯拉公司近日宣布扩大上海工厂产能；埃克森美孚广东大型乙烯项目日前举行“云开工”仪式；开市客积极筹备在沪开设第二家门店；星巴克公司宣布将在华建设一座咖啡创新产业园……

分析认为，中国不仅是全球重要的生产基地和消费市场，也是重要的研发基地和产业枢纽，在全球产业链供应链中占据重要地位，中国不断改善的营商环境成为吸引美国企业投资中国的巨大“磁石”。

中国政府承诺2020年将进一步开放多个市场领域。《美国企业在中国》白皮书表示，50%的服务领域受访美企认为，“中国企业全球化和对外投资增多”将带来巨大市场机遇。

彭博社4月30日报道称，国际金融机构对入驻中国充满热情。例如，摩根大通2019年末将其在上海的办公面积增加到2万平方米。美国最大投资银行之一的美国银行入驻上海后，办公空间也扩充了20%。

“中国取得疫情防控战略性成果后，走在了全球经济复苏曲线的前面。许多公司最初选择在中国的原因今天仍然适用。”毕艾伦预计，企业将采用“中国+1”战略，在利用中国市场机遇的同时，分散供应链风险，但不会改变整个供应链生态。

“中国将继续处在全球产业链的重要位置，其他任何地方都无法替代。” 波罗的海国际航运公会首席航运分析师彼得·桑得表示，中国建立了一个庞大的物流生态系统，促进全球贸易稳定运转。比如，中国拥有世界十大港口中的7个。其中，上海港作为在货物吞吐量方面遥遥领先的港口，每年处理的集装箱数量几乎是美国洛杉矶港和长滩港总和的3倍。

“营商环境不断优化增强了对外资的吸引力”

《美国企业在中国》白皮书指出，很多受访在华美企认为，中国市场在采用人工智能、5G和自动驾驶等新兴技术方面处于领先地位，中国的知识产权保护的力度正在不断加大。

调查数据显示，2019年，69%的受访美国企业称中国知识产权保护力度正在加大。报告认为，这得益于中国政府通过立法改善知识产权保护体系，设立知识产权争端解决机制和惩罚性赔偿机制等措施。

“《外商投资法》中多次明确在许可、标准制定、政府采购等关键领域平等对待在华外商投资企业，这表明中国致力于认真解决在华外资企业面临的长期挑战。”中国美国商会主席葛国瑞表示，《外商投资法》中特别加入保护外商投资企业知识产权的条款，以确保其知识产权在标准制定中享有同等待遇，这是非常积极的进展。

“中国营商环境不断优化增强了对外资的吸引力。我们对中国的长期发展前景充满信心。”美国陶氏公司大中华区公共事务及政府事务总经理徐旸表示，该公司在江苏省保持着18个月落地一个新项目的投资纪录，前不久还与当地政府签署了未来5年投资3亿美元的合作备忘录。这些举措体现了陶氏对中国的承诺和信心。

美国高通公司中国区董事长孟樸对本报记者表示，高通在中国的长期发展不会因为疫情而受到影响，将进一步加深与中国产业界的合作。“我们在中国发展的信心不会动摇，我们对中国的承诺是长期的。”

玛氏箭牌中国区总裁麦伟坚对本报记者表示，玛氏见证了中国市场快速发展，对中国发展的信心从未改变。中国在数字经济、电子商务和消费领域正引领全球趋势。“未来，玛氏将继续在中国进行持续的投资，持续关注产品和服务的创新。”

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 16 版）

(责编：杨曦、孙阳)