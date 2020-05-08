德国提高短时工作津贴为企业和员工减压

根据德国联邦劳工局公布的最新数据，截至4月24日，德国已有75.1万家企业提交了短时工作制申请，涉及雇员数量约为1010万人，餐饮和零售业是重点申请行业。该局此前的数据显示，2019年德国月均申请短时工作制的企业数量仅为1300家，今年2月的申请数量也仅有1900家。
在德国，短时工作制通常是企业在遭遇困难时为保障员工不流失或不失业而采取的措施。德国法律规定，企业在满足以下条件时可申请实行该制度：劳资双方协商一致；经济形势或者不可抗力造成工作量减少并达到一定程度；工作时间缩短必须是暂时的；已穷尽其他经济手段等。实行短时工作制后，企业只需要按照员工实际工作时间支付工资。德国联邦劳工局将向员工发放短时工作津贴，弥补因工作时间缩短甚至无法工作造成的收入损失。
4月22日晚，德国政府宣布了总额达100亿欧元的援助计划，其中包括进一步提高短时工作津贴的额度：当员工的实际工作时间缩短50%以上时，从缩短工时的第四个月起，短时工作津贴的数额将从此前的员工净工资性收入减少额的60％（有未成年子女的员工为67%）提高至70%（有未成年子女的员工为77%），从第七个月起，津贴数额将提高至员工净工资性收入减少额的80%（有未成年子女的员工为87%）。该项新政的有效期至今年底。例如，一名有未成年子女的员工每月的原净工资性收入为2500欧元，因采取短时工作制降至1200欧元，从缩短工时的第七个月起，他将得到每月1131欧元的短时工作津贴，总净工资性收入将达2331欧元。德国不来梅市的劳动法律师拉尔夫·邦科夫斯基认为，短时工作制可以帮助企业降低薪资成本，帮助员工保住工作岗位，员工的收入损失也能得到较多弥补。
2008年国际金融危机爆发后，德国约140万人在短时工作制下工作。德国工会联合会的决策和研究机构汉斯—伯克勒基金会的最新调研结果显示，截至4月中旬，德国已有约400万人进入短时工作状态。德国财政部长奥拉夫·肖尔茨对短时工作制的效果充满了信心。他表示，这个方法在国际金融危机时很有效，现在应对疫情造成的经济低迷将同样有效。
今年3月，德国修改了短时工作制相关法律，进一步降低了企业申请门槛。按照新规，2020年3月1日至2020年12月31日期间，如果一家企业10％以上员工的工资性收入损失超过其月薪总额的10％，该企业就可以申请。此前，企业则必须满足至少1/3的员工出现10%的收入损失才可以申请。同时，临时工也有权获得津贴。被缩短工时员工的社会保障资金缺口一般由企业承担。但在疫情期间，这部分资金缺口将全部由德国联邦劳工局负责。
伊福经济研究所的调查称，25.6％的企业计划在未来3个月实行短时工作制，该比例为2010年以来最多，主要涉及汽车、机械制造和电子等行业。德国联邦劳工局局长德特勒夫·舍勒表示，该局还有260亿欧元的资金储备，但现在已经无法判断是否够用，最终要看有多少短时工作津贴申请被通过。
（本报柏林电）
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