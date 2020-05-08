农村电商，拼流量更要拼质量（话说新农村）

疫情防控中，不少地方干部走进直播间，临时客串带货“主播”，助力农产品销售；走出直播间，更要长久谋划，抓住新机遇，促农村电商再上新台阶

“熟透了的木瓜，如同雨后的清新草木味，夹着一丝香甜”“瓜肚子大的木瓜是最好吃的”……坐在电商直播间里的“主播”是云南河口县县长，她卖力吆喝，悉心讲解，半个小时就吸引65万多位网友围观，80多吨木瓜销售一空。

为缓解新冠肺炎疫情对农产品销售的不利影响，最近，不少地方干部走进直播间，为当地特色农产品代言。新颖的销售方式吸引了不少消费者埋单——安徽砀山县长卖掉了14万斤砀山酥梨；广西乐业副县长直播两个多小时卖掉4万斤沃柑。据统计，拼多多“市县长助农直播间”一个多月售出农产品800多万斤。

不断攀升的销售量让很多人点赞。与此同时，也有不少人心生疑问：网友的新鲜劲儿能否持久？农产品电商能不能一直火？

这样的担忧不无道理。这些年，农村电商取得长足发展，2019年全国农产品网络零售额达到3975亿元，全国农村网商突破1300万家。但也应看到，农村电商发展还面临不少挑战。比如一些地区尚未实现快递进村，冷链物流有堵点，生鲜农产品运输难，一家一户分散经营，标准化生产推广难等等。

地方干部直播带货固然能带来热度和流量，但最能打动消费者的，归根结底还是产品品质和客户体验。疫情防控中，在线购物深受欢迎，也为农产品电商带来发展新机遇。领导干部走进直播间，临时客串带货“主播”，应急助力农产品销售；走出直播间，更要长久谋划，抓住新机会，促进农村电商发展再上新台阶。

农村电商涉及生产、包装、仓储、物流运输、售后服务等方方面面，交通、物流基础设施薄弱，人才、资金等要素短缺，是不少农村面临的困境。各地可将乡村振兴、脱贫攻坚与发展农村电商结合起来，集中资源补上这些短板。而在信息通信等新型基础设施建设、电商主体培育等新课题上，更应提前谋划，大胆探索，在政策支持和资金投入上予以保证，统筹城乡发展，补上农村信息化短板。

发展农村电商，要看“网上”也要看“田间”。电商市场竞争激烈，唯有品质过硬才能持续发展。各地应引导农业经营主体直面市场，深化供给侧结构性改革。立足特色资源，寻求错位精准，解决“种什么”；推广标准化生产，提高科技含量，解决“怎么种”；发展深加工，延伸产业链，打造品牌，解决“怎么卖”。把农业全产业链与互联网深度融合起来，才能真正促进农业产业提质增效，充分释放乡村发展新动能。

更好发展农村电商，不仅考验地方干部“带货”技能，更考验化危为机的治理能力。顺势而为，长短结合，科学应对，就能让一根根网线连接城乡、对接产销，让更多农产品飞出大山，丰富千家万户的餐桌，鼓起亿万农民的口袋。

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 18 版）

(责编：杨曦、孙阳)