智慧电网点亮智能生活

前些天，浙江宇迪纺织服饰有限公司负责人孙先生在手机上通过“掌上电力”客户端申请了用电高压增容。从申请到装表接电历时20多天，孙先生“一次也没跑”，增容工程就顺利完工。这是浙江嘉兴城市综合能源服务平台的一个典型应用场景。

2019年8月，浙江嘉兴城市能源互联网综合试点示范项目通过浙江省能源局验收，这标志着全国首个城市级能源互联网示范项目建成。据评估，该示范区实现了可再生能源的100%接入与消纳，建立了清洁能源、高效电网、低碳建筑、智慧用能、绿色交通的广泛开放互联，实现了电网侧与用电侧的绿色共享。

打破“信息孤岛” 提升用电体验

浙江嘉兴市海宁尖山新区拥有27.5万千瓦的新能源装机容量，高大的风机和阳光下熠熠生辉的太阳能电池板成为尖山的美丽风景，却也构成了影响电网安全稳定的“不稳定”因素。日常电网运行过程中，分布式电源的高密度接入对电压稳定、频率稳定等电能质量指标造成了很大影响。

2017年3月，经国网浙江省电力有限公司和嘉兴海宁市人民政府联合申报，浙江嘉兴城市能源互联网综合试点示范项目成功入选国家能源局首批“互联网+”智慧能源项目。该项目落户海宁，以“坚强智能电网”和“泛在电力物联网”为基础，以主动配电网为依托，规划建设城市能源综合服务平台，整合提供清洁能源、建筑能效、供需互动、智慧用能和绿色交通等五大服务，着力打造城市能源互联网工程样板。

“以主动配电网为支撑的硬件系统，有效‘驾驭’不稳定的分布式电源，实现高密度新能源就地消纳。”国网海宁市供电公司发建部主任江明强介绍。

同时，嘉兴城市综合能源服务平台打破了“信息孤岛”，实现全业务数据共享融通，通过集成新能源规划、建设、运营等一站式清洁能源服务，有效支撑了全环节“互联网+建筑节能服务”、“一次都不跑”的智慧用能服务和车—桩—网交互的绿色交通服务等。同时，平台通过负荷感知功能的智能电能表，对各类用户用电行为进行分析，可以提供定制化电费诊断和能效评估服务，引导用户绿色用电。

优化能源配置 服务智能生活

研究显示，80%的能源消耗集中在城市，并由此产生大量碳排放。通过深度融合互联网与能源技术，可以有效提升终端能源利用效率，推动城市能源的合理配置，为未来城市发展提供绿色方案。

“工作经常连轴转，有时下班忘了关空调。”在海宁市人民医院上班的俞医师说。去年，人民医院经过智慧楼宇改造后，日用电量比上一年同期减少了22%。海宁市节能办工作人员介绍，智慧楼宇改造主要是对楼内的照明开关、空调控制器、窗户隔热设备、冷热水链等进行安装或改造。平时可以通过红外感应自动开关电灯、空调，避免不必要的电能浪费。目前，海宁全市已有58家单位的大楼完成改造，平均日用电量减少20.2%。

在每天能源需求高峰时段，通过智能化能效管理系统协调各类用能设施，储能设备由储能状态转为供能状态，智能楼宇调节柔性负荷，冷热电三联供设施增加楼宇的供电和供冷量，提高工厂与建筑能效，使能源得到合理分配。

位于海宁尖山凤凰路的电动汽车充电站不同于普通的充电站，即使大电网出现停运，作为“大脑”的主动配电网源网荷储协调控制系统也会立即根据事先设计好的协调控制策略，将储备的电源通过互联换流，自动灵活地调度储备电源输送至充电桩。

据介绍，通过提供能源互联网规划设计、综合能源服务管理、主动配电网及源网荷储运行控制以及商业模式应用等一整套系统化解决方案，嘉兴城市能源互联网综合试点示范项目实现了从理论研究到工程实践的转化，为全国城市能源互联网建设提供了示范意义和推广应用价值。

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 07 版）

(责编：杨曦、孙阳)