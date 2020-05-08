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返乡入乡创业带动乡村振兴（人民时评）

张志锋

2020年05月08日08:59  来源：人民网－人民日报
 

　　在乡村振兴的大背景下，农村的天地更加广阔，就业创业的关键在于盘活资源，激发活力

　　打造公平、高效、透明、开放的营商环境，是返乡入乡创业最有力的保障

　　

　　设立返乡入乡创业专项资金，对符合条件者给予一次性创业补贴；吸纳建档立卡贫困劳动力等实现就业的，给予社会保险补贴、一次性吸纳就业补贴……为最大限度降低新冠肺炎疫情带来的影响，河北省日前出台20条举措，支持返乡入乡创业，带动农民就地就近就业。

　　就业是最大的民生。做好“六稳”工作、落实“六保”任务，摆在第一位的都是就业。习近平总书记日前在陕西考察时强调，今年是脱贫攻坚决战决胜之年，解决好贫困群众就业问题非常重要。此前，农业农村部等部门联合出台《关于进一步做好返乡入乡创业工作的意见》，推动返乡入乡创业，以创新带动创业，以创业带动就业。河北等地借势发力，通过出台财税政策扶持、金融服务创新、创业用地保障等一系列富有含金量的举措，多策发力，鼓励各方能人、资本返乡入乡，从而让产业在乡村落地，让农民在家门口实现就业。

　　多渠道促进就业创业，至关重要，刻不容缓。一方面，要帮助农民外出返岗就业，稳住就业存量；另一方面，也要挖掘本地潜力，通过创业来开发就业增量，方便农民就近上岗，这正是鼓励返乡入乡创业的着眼点。在乡村振兴的大背景下，农村的天地更加广阔，就业创业的关键在于盘活资源，激发活力。乡村的投资空间相对较大，目前的投资力度相对较小，还有比较充裕、灵活的劳动力，乡村的“富矿”有待开掘。守家就业，不再候鸟式迁徙，也是许多农民的心愿。挖掘发展潜力、实现农民心愿，就要把有效投资与扶贫项目相结合，带动更多农民就近就地上班，在家门口实现脱贫增收。

　　回乡创业，选好项目很关键。鼓励能人、技术和资金下乡，首先要选对选准产业。上项目不能随意决定，不能盲目复制外地经验。扶持一个好项目，就像栽下一棵“摇钱树”。以当地资源为基础，以市场为导向，产销对路，乡村创业之树才能“根深叶茂”。例如，笔者在河北各地采访中了解到，地处太行山深处的阜平县骆驼湾，依托绿水青山发展生态旅游，农户出租小院，由企业开发民宿旅游，旺了人气，带来财气；张北规模化发展马铃薯种薯产业，小土豆变成“金豆豆”；等等。这些地方的经验说明，充分考虑本地资源禀赋，依托资源优势，才能因地制宜培育产业发展、促进农民增收。

　　扶持创业，政策要不折不扣落实，同时要打造良好的营商环境。各类企业说到底要面向市场，在竞争中求生存、谋发展，最需要的是良好的营商环境。就此而言，打造公平、高效、透明、开放的营商环境，是返乡入乡创业最有力的保障。在这一过程中，要坚持新发展理念，助推乡村高质量发展。鼓励能人、资本下乡，不能捡到篮里都是菜，门槛不可降、标准不能低。项目不能凑合，水平不能将就。要列出负面清单，严把准入关口，尤其警惕落后过剩产能乘虚而入。

　　面对疫情影响，返乡入乡创业也要危中寻机，发展新业态、新产业和新商业模式。比如，电商在城市已经普及，农村还有较大市场潜力。疫情防控期间，基层干部带头直播，为家乡特产代言，为老乡们带货。危中寻机，化压力为动力，才能抓住机遇、借势发力，带动乡亲们一起发展、一起致富，为乡村振兴注入内生动力。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月08日 05 版）
(责编：杨曦、孙阳)
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