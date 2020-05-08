大战大考中彰显国企担当（人民时评）

进一步发挥好国企“顶梁柱”作用，我们将不断战胜各种风险挑战，为维护经济发展和社会稳定大局、全面建成小康社会作出新的更大贡献

央企系统组织6万多名医护人员火速投入新冠肺炎疫情防控一线，煤电油气等领域央企纷纷提出“不断供”“不涨价”，建筑、交通、旅游等受疫情影响较大领域的央企率先复工复产，相关国有企业全力稳定全球供应链、向海外项目所在国伸出援手……在疫情防控过程中，以中央企业为代表的国有企业全力抗击疫情、有序复工复产，彰显着大国重器的“顶梁柱”作用。

大战大考中的出色表现，植根于国有企业的优良传统。“祖国需要什么，我们就生产什么”“国有企业就是要奋斗在党和人民最需要的地方”“相比人民群众的生命安全和身体健康，这个代价是值得付出的”……一句句感人肺腑的告白、一幕幕感人至深的场景充分证明，小家服从大家、企业维护国家的大局意识，勇当先锋、迎难而上的担当精神，早已融入国有企业的血脉。这种责任担当，体现在一次次重大自然灾害面前的挺身而出，体现在脱贫攻坚战中的热忱帮扶，也同样体现在抗击新冠肺炎疫情中的冲锋在前。历史不断证明，国有企业不愧是党和国家最可信赖的依靠力量。

出色表现，依托于国有企业的非凡实力。党的十八大以来，我国国有企业改革发展蹄疾步稳，逐步成为壮大综合国力、促进经济社会发展、保障和改善民生的重要力量。在疫情防控中，一家家国有企业主动请缨，尽锐出战。以武汉火神山医院、雷神山医院建设为例，建筑企业夜以继日不停施工，电力企业24小时不间断供电保电，矿业企业全力筹集建设物资，石油石化企业免费提供柴油和润滑油，通信企业火速建设5G基站……国有企业团结协作，在为抗疫提供有力保障的同时，也展现出强大的技术能力、装备实力、系统作战合力。

习近平总书记指出，“国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，是我们党执政兴国的重要支柱和依靠力量”“把国有企业做实做强做优，是中国特色社会主义制度优越性得以充分发挥的重要保障”。从产业布局看，目前国企大多分布在关系国家安全和国家经济命脉的重要行业和关键领域。这些国有企业一直以来的稳定发展，为经济社会发展提供了可靠支撑，也为抗疫筑就了“钢铁长城”。从能力水平看，近年来国有企业在高铁、核电、5G等领域相继取得许多重大突破，带动中国制造、中国建造在不少领域走向世界领先地位，推动着国企发展质量效益蒸蒸日上，也让我们在疫情考验面前从容不迫、底气十足。

当前，我国疫情防控向好态势进一步巩固，但许多国有企业也承受着一定压力。越是这种时候，越需要国有企业发挥好经济运行“稳定器”作用。一方面，企业自身要顶住压力、化危为机，通过加强技术创新、调整业务布局、优化商业模式等举措谋转型、补短板，努力实现高质量发展，有效提升竞争实力、抗风险能力；另一方面，要坚定不移深化国企改革，通过建立健全市场化经营机制、推进混合所有制改革、完善国有资产监管体制等改革举措，进一步激发国企活力、对冲疫情影响。进一步发挥好国企“顶梁柱”作用，我们将不断战胜各种风险挑战，以更加出色的表现，为维护经济发展和社会稳定大局、全面建成小康社会作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 05 版）

(责编：杨曦、孙阳)