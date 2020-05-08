南水北调工程综合效益凸显

本报北京5月7日电 （记者王浩）记者日前从水利部获悉：南水北调东线一期工程2019—2020年度向山东调水7.03亿立方米，圆满完成年度任务。工程正式通水以来，已顺利完成7个年度的向山东调水任务，累计调水超46亿立方米，取得了良好的工程效益、社会效益、生态效益。

截至5月3日，南水北调中线天津干线工程累计向天津市引调长江水约50亿立方米，供水范围覆盖天津市14个行政区，近千万人受益。南水北调水已成为天津市的主力水源。

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 01 版）

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