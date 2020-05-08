凝聚战疫合力  稳定全球经济（品牌论）

当前，新冠肺炎疫情在全球持续蔓延。经过艰苦卓绝努力，中国疫情防控阻击战取得重大战略成果。中国在继续全面做好疫情防控的同时，正在全国范围内推动复工复产。除了重启国内业务，中国企业也按下海外业务“快进键”。一手抓防疫，一手抓生产，海外项目复工复产正有序高效推进。

突如其来的疫情给海外项目建设带来重重挑战。人员短缺、物流受阻、采购困难等问题一一摆在中国企业面前。但远在海外的中国建设者们并没有止步不前，“越是艰险越向前”是他们的真实写照，“把耽误的时间抢回来”是他们的铮铮誓言。严密防控、属地招募、就近取材、保质保量……他们逆行而上，争分夺秒抢抓施工，携手当地共战疫情，对外充分展示中国企业践诺履约的决心与实力，也为海外抗疫贡献了中国力量。

海外项目复工复产，为稳定全球经济注入动力。国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，不确定不稳定因素显著增多。不少国家生产活动受到严重影响，全球产业链、供应链的稳定面临严峻考验。海外项目，特别是重大项目的推进，将带动相关原材料、零配件、建材设备的生产，有利于促进全球产业链、供应链的稳定。能源、交通是经济社会发展的重要基础，也是中国企业在海外投建的主要领域。疫情之下，已建电站可持续生产运行，几内亚博法铝土矿项目、尼日利亚拉伊铁路主线、印尼雅万高铁5号隧道等多个项目顺利完工，有力保障了能源供应和经济稳定。

为共建“一带一路”增加活力。疫情来势汹汹，对“一带一路”建设产生暂时性影响。很多海外项目地处“一带一路”沿线国家和地区。非常时期，无论是“华龙一号”海外首堆巴基斯坦卡拉奇核电K2核岛外穹顶实现结构封顶，还是卡塔尔世界杯主体育场主体钢结构卸载完成，都对深化“一带一路”合作，加强中国与沿线国家和地区经贸往来发挥了重要作用。中国企业还主动开展国际合作，积极拓展业务订单。近期，中国企业接连中标沙特铁路组织货运线运能提升项目、乌兹别克斯坦A380公路87公里重建项目、墨西哥玛雅铁路第一标段项目……海外新项目不断涌现，“一带一路”合作必将焕发出新的生机与活力。

为凝聚战疫合力提供助力。中国企业借鉴国内防控经验，结合所在地实际，积极推行中国防疫模式，确保复工复产安全有序。有的企业作为中国企业收购的境外企业，努力克服文化差异，严格执行防控要求；还有的企业实行网格化管理，做到“生产+防疫”管理全覆盖。命运与共，大道不孤。中国建设者们及时为当地捐赠防疫物资、印发预防手册、援改医院和病房，大大增强了民众战胜疫情的信心，赢得了民众的尊重与好评，更加深了中国与所在国人民之间的友谊。

“冲破黑暗夜，再见满天星”。这是印在中国企业对外援助物资上的话语，表达了早日战胜疫情的美好愿景。疫情是对中国企业海外应对风险的一次大考。中国企业在此次考验中不仅锻炼提升了自己，向世界传递了团结一心、共克时艰的合作精神，还将会为全球战疫增添更多正能量。

(责编：杨曦、孙阳)