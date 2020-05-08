四月末外储规模30915亿美元

本报北京5月7日电 （记者邱海峰）国家外汇管理局7日发布的消息显示，截至4月末，中国外汇储备规模为30915亿美元，较3月末上升308亿美元，升幅为1%。

外汇局新闻发言人、总经济师王春英表示，今年以来，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，中国采取了强有力应对措施，全国疫情防控取得阶段性重要成效，经济社会秩序加快恢复。中国外汇市场供求基本平衡，市场主体行为理性有序。4月，为应对新冠肺炎疫情持续蔓延，主要国家加大了货币及财政刺激政策力度，投资者信心有所恢复。

受此影响，国际金融市场上美元指数震荡微跌，主要国家资产价格有所上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模小幅上升。

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