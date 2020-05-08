“五一”发送旅客1.21亿人次

本报北京5月7日电 （记者刘志强）记者从交通运输部获悉，5月1日至5日，全国铁路、道路、水路、民航累计发送旅客1.21亿人次，比2019年同期日均下降53%。“五一”期间，全国交通行业运行正常，运输秩序良好，安全生产形势总体稳定。

5月1日至5日，全国铁路累计发送2847.7万人次，日均发送旅客569.54万人次，比2019年同期日均下降60.9%。全国高速公路日均流量达4318.22万辆，比2019年同期下降7.76%。道路旅客运输方面，“五一”期间，全国道路客运量约为8614万人次，日均道路客运量为1722.8万人次，与去年5月份日均道路客运量相比，下降49.9%。

全国民航运输旅客316万人次，同比下降63.8%；平均客座率为66.4%，同比下降17.3个百分点。

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