人气回升 消费回暖（锐财经·一手抓防疫 一手促发展（62））

浙江省杭州市淳安县千岛湖镇慢生活休闲老街“骑龙巷”目前已全面复商复市。“五一”期间，这条老街的夜市吸引了不少市民和游客前来游览。沿街商铺的叫卖声、街头艺人表演的音乐声、孩子们的欢笑声和空气中弥漫着的各种美食香味，让这条老街充满了市井滋味和烟火气息。

毛勇锋摄（人民视觉）

据文化和旅游部的统计数据，5月1日至5日，全国共接待国内游客1.15亿人次，实现国内旅游收入475.6亿元。图为5月5日，家长带孩子在海南三亚南山文化旅游区游览。

陈文武摄（人民视觉）

“五一”假期，甘肃省敦煌市在做好疫情防控的前提下，有序开放部分旅游场所。图为在敦煌市鸣沙山月牙泉景区门口，游客们正在挑选当地特色小商品，欢度假日。

侯崇慧摄（人民视觉）

眼下，各地复工复产复商复市仍在加速推进。成效怎样？消费市场的活跃程度很有代表性。刚刚过去的这个“五一”，是疫情防控常态化以来的首个小长假。这两日，多份“五一”消费报告相继出炉，来自各领域的数据里透视着消费回温的暖意。

购物等领域均有回暖

预约参观、限量游览、间隔排队、公筷公勺……随着疫情防控与市场运行的有机配合，不少城市商圈迎来商流回升。

“五一”期间，北京商业服务业企业经营回暖，连锁超市、家政、商超配送物流等6个行业领域的重点企业开复工率达到100%；“五一”假期前4天，广州市餐饮总营业额超10亿元，恢复至去年同期近六成水平。

“‘五一’期间全国市场人气明显回升，消费呈现积极回暖态势。”商务部新闻发言人高峰介绍，5月1日-5日，商务部重点监测零售企业日均销售额比清明假期增长32.1%。

中国银联的统计也显示，5月1日到5日，银联网络交易总金额突破1.57万亿元，日均交易金额3131亿元，已经达到去年“五一”假期日均交易金额的97%。

“交易数据显示，不同领域恢复速度不同，部分行业正在逐渐恢复中。”中国银联数据分析师陈汉说。数据显示，“五一”假期，航空、铁路、公路客运及加油等与出行相关的消费笔数较清明小长假日均增长14%，其中铁路方面增幅最大，日均消费笔数增长逾50％；餐饮行业、宾馆住宿、超市等行业的日均消费笔数较清明小长假分别增长13％、1.3％和6％。

中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍认为，“五一”消费形势超出预期，这是多因素叠加的结果，包括全国所有省份均解除一级响应，带动补偿式消费增长；假日因素对消费提振产生积极作用；换季消费需求在短期内明显释放等。

新业态继续释放活力

4月30日，20岁的南京新街口苏宁店重装之后首度“云开业”，仅58秒，店内累计销售破千万；5月1日，京东家电“五一狂欢节”当天，空调品类开场4分钟销售额破亿； 5月1日至5日，拼多多平台农产品订单量达9200万单，较去年同期涨幅160%……

一方面，“逛吃玩”人流恢复起来，加速线下消费回暖；另一方面，网络直播、购物等“云”端消费热度不减，新业态继续释放活力。

在线下单更火热。网联清算公司的消费数据显示，“五一”期间，网联平台处理的电商购物、外卖下单、网上转账缴费等线上互联网支付业务，日均达13.54亿笔，同比增长54.59%。

在家收货更高频。据国家邮政局邮政业安全监管信息系统数据显示，5月1日至5日，全国邮政行业共揽收快递包裹11.02亿件，同比增长41.8%；投递快递包裹10.38亿件，同比增长38.93%。今年以来，快递包裹业务量从1月的低位运行快速恢复，2月份转为正增长，目前稳定在30%以上的高速增长区间。

在国务院发展研究中心研究员任兴洲看来，线上消费是这次疫情带来的一个新机遇。“‘五一’消费之所以迸发出巨大的能量，一定程度在于线上消费不断推陈出新，很多直播带货平台成了点睛之笔。相关部门的大力推动、现代信息技术的发展、5G网络建设等，都给线上消费极大的推动。”任兴洲说。

多样购物节为市场增温

发放消费券、电商促销、门票打折、优惠套餐……假期正是提振消费、释放内需的好时机，近期，各地推出五彩缤纷的购物活动，也为消费升温添了“一把柴”。

5月4日晚，上海启动“五五购物节”，欧莱雅、特斯拉、拼多多、腾讯、上海第一百货、上海第一八佰伴、百联集团、新世界百货等多家企业参与其中。不到一天时间，上海地区消费总额破百亿。

中欧国际工商学院研究员刘功润认为，从短期看，通过打折让利促销，可以迅速提升消费市场的景气指数，全面带动复商复市。从长远看，举办购物节相当于释放一种信号，提振消费者和商家双向的市场信心，今后大可以常态化放心购物、放心消费。

据不完全统计，4月30日至5月4日，中国20多个省区市启动了新一轮消费券投放，规模突破百亿元人民币，涉及餐饮、旅游、家电、汽车、文娱等多个领域。消费券的接连投放，又进一步激活消费。据微信和美团5日联合发布的数据，假期3天，微信电子消费券带动消费9亿元。支付宝数据则显示，全国29个省份消费金额完成同比增长，内蒙古、新疆、青海同比增长甚至超过60%。消费券对西部、东北等地区的增长带动力更为显著。

不少观察指出，央地齐齐发力、政企携手联动、线上线下结合等成为这次“五一”假期消费的明显特征，也使得小长假促消费的力度明显大于往年。但专家同时指出，接下来还需要着眼长远，完善促进消费的长效机制，进一步提振消费信心，畅通经济循环，让消费引擎强起来。

(责编：杨曦、孙阳)