4月份中国外贸出口增长8.2%

5月7日，海关总署发布了最新外贸进出口数据。今年前4个月，中国货物贸易进出口总值9.07万亿元人民币，比去年同期下降4.9%，降幅比一季度收窄1.5个百分点。其中，出口4.74万亿元，同比下降6.4%；进口4.33万亿元，同比下降3.2%；贸易顺差4157亿元，同比减少30.4%。4月份，中国外贸进出口2.5万亿元，同比微降0.7%；其中出口1.41万亿元，同比增长8.2%。

商务部新闻发言人高峰表示，今年以来，中国外贸发展面临的形势十分严峻复杂。虽然4月外贸数据降幅收窄，但是外贸发展仍然面临较大下行压力。境外疫情暴发增长态势仍在持续，对全球经济和贸易带来巨大冲击，不确定性、不稳定性因素明显增多，外贸发展面临的风险挑战前所未有。

“从近期商务部对重点省市、各进出口商会和重点企业摸底调研情况来看，外贸企业依然面临在手订单取消或延期、新订单签约困难、物流不畅等诸多困难。”高峰说，要充分估计疫情的困难、风险和不确定性，切实增强紧迫感，进一步做好稳外贸工作。

下一步，商务部重点支持企业开拓国际市场、帮助企业更好地完成在手订单，获取新订单，应对国际疫情影响。

一是更加精准帮扶企业。多种渠道、多种方式及时了解外贸企业订单变化情况，既关注龙头外贸企业的发展变化，遇到的问题，同时更要关注广大中小微企业面临的困难，及时研究推动出台更加精准的帮扶举措。

二是进一步发挥线上作用。积极筹备办好第127届网上广交会。指导各地打造线上展会平台，促进线上线下办展融合发展，培育线上品牌展会。

三是支持企业出口转内销。扩大内外销产品“同线同标同质”实施范围，优化政府公共服务，帮助外贸企业破解内销难题，为国内市场提供多样化选择。

四是进一步稳定畅通国际物流供应链。充分发挥国际物流工作专班作用，及时帮助外贸企业解决具体运输困难。搭建信息化平台，实现国际物流供需高效对接，持续优化提高国际航空货运能力。

五是加强贸易促进服务。支持地方、行业组织、贸促机构用好公共服务平台，为企业提供更多信息、法律、政策解读等方面的服务，帮助企业参加各类境内外贸易促进活动。

(责编：杨曦、孙阳)