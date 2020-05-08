前4个月期货市场成交量增51.62%

本报北京5月7日电 （记者邱海峰）中国期货业协会6日发布的数据显示，1-4月，全国期货市场累计成交量为1621.24百万手，累计成交额为106.84万亿元，同比分别增长51.62%和34.70%。
中国期货业协会介绍，1-4月，上海期货交易所累计成交量为580.67百万手，累计成交额为29.86万亿元，同比分别增长46.99%和17.98%；上海国际能源中心累计成交量为11.05百万手，累计成交额为3.20万亿元，同比分别下降18.40%和46.47%；郑州商品交易所累计成交量为372.58百万手，累计成交额为12.58万亿元，同比分别增长17.21%和9.72%；大连商品交易所累计成交量为622.49百万手，累计成交额为27.21万亿元，同比分别增长92.55%和62.38%；中国金融期货交易所累计成交量为34.45百万手，累计成交额为为33.98万亿元，同比分别增长76.67%和71.64%。
4月份，以单边计算，全国期货市场成交量为532.58百万手，成交额为29.63万亿元。
品种成交方面，4月份，上海品种成交额前三甲为螺纹钢、燃料油、镍，郑州品种成交额前三甲为PTA、一号棉、甲醇，大连品种成交额前三甲为铁矿石、聚丙烯、棕榈油，金融期货成交额前三甲为中证500股指期货、沪深300股指期货、10年期国债期货。
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