广东省审计厅：容错免责为审计干部解除“羁束”

激励干部担当作为，需要各级监督机关实事求是、客观公正地看待发现的问题，为改革实干者营造一个良好干事创业氛围，促进各级领导干部想干事、敢干事、干成事。

为此，广东省审计厅积极探索“三个区分开来”在审计实践中的应用途径，于2019年10月制定《关于在审计工作中落实容错免责要求的意见（试行）》，并配套制定了《广东省审计厅实行主报告+整改函反映审计成果办法（试行）》，探索建立鼓励创新、宽容失误的审计容错免责机制。

据不完全统计，2019年，广东省审计厅在25个审计项目中运用审计容错免责机制，涉及厅局级领导干部4人、县处级领导干部21人，有效保护了干部干事创业的积极性。

明确贯彻落实“三个区分开来”的总要求和原则

贯彻落实“三个区分开来”的重要要求，树立支持改革、鼓励创新的正确导向，对不同原因造成的失误错误进行综合分析研判，宽容干部在改革创新中的失误错误，旗帜鲜明地为担当作为、干事创业的干部撑腰鼓劲，是落实“三个区分开来”的出发点和落脚点，也是总目标总要求。

为此，广东省审计厅明确了容错免责机制的五个基本原则：

坚持“一把尺子量到底”。严格遵循党规党纪和国家法律法规，坚持衡量标准始终如一，做到依规依纪依法审计、实事求是评价，审慎作出结论和处理。

坚持“一事一议”严把关。对符合容错免责认定条件的事项，按照确定的程序严格控制，一事一议，严格把关认定。

坚持“一套机制”管长效。按照容错免责与依纪依法审计相统一、免责与问责相统一、容错和纠错相统一的原则，研究制定可操作的工作机制。

坚持“一个界限”定宽严。以问题为导向，坚决从重查处党的十八大以来、中央八项规定出台以来仍然顶风违规违纪违法的行为。

坚持“以人民利益为中心”的原则。落实以人民为中心的发展思想，发挥审计在惩治群众身边腐败和作风问题上的作用，特别在教育医疗、生态环境保护、食品药品安全、扶贫脱贫、社会保障等涉及人民群众最关心最直接最现实的利益问题上，慎用审计容错免责机制，防止拿容错当“保护伞”。

明确适用“三个区分开来”的适用情形

广东发挥审计在整治形式主义、官僚主义和治理”为官不为”等问题上应有的作用，将“三个区分开来”的重要要求落实到审计工作中，对在改革创新、破解难题中因先行先试、敢于担当、突发事件处置而出现的失误、过失、过错与偏差行为，启动审计容错免责机制。

坚持把在推进改革中因缺乏经验、先行先试出现的失误错误，同明知故犯的违规违纪违法行为区分开来。

一是对严格执行民主决策各项规定和程序，认真执行请示报告制度，充分评估决策风险，切实履职尽责，仍然出现失误和错误的；

二是严格执行决策部署和制度规定，创造性开展工作，履职过程无过失，因不可控因素造成工作延误等错误的；

三是因缺乏经验或环境条件发生变化而出现一般性问题、失误，或对出现的问题、错误及时有效处置，尽力减少或挽回损失，没有造成较大影响和损失的；

四是为解决疑难复杂问题，在不违背大政方针的前提下大胆尝试，在具体制度或举措上有所突破，出现错误或偏差但没有造成严重后果的。

坚持把上级尚无明确限制的探索性试验中的失误错误，同明令禁止后依然我行我素的违规违纪违法行为区分开来。

一是对根据上级部署进行探索性试验，结合实际制定的具体措施、配套制度等，与现行法律法规和政策精神不相冲突，方向和原则正确，但是方式方法不够完善的；

二是对尚无明确限制规定的领域和事项，进行探索性试验，主动做好制度设计，严格按制度办事，仍出现偏差的；

三是对群众反映强烈的历史遗留问题，在与现行政策和改革方向不相冲突的前提下，坚持实事求是，积极想办法妥善解决，取得良好综合效果但存在失误或错误的；

四是过去发生的履职行为依据当时的政策制度规定，是被鼓励、允许，或没有被明确禁止的。

坚持把为推动发展的无意过失，同为谋取私利的违规违纪违法行为区分开来。

一是对贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，制定实施相应的制度措施，对局部利益或具体工作有一定负面影响，但有利于全局利益和长远发展的；

二是在招商引资、推动产业转型升级发展过程中，坚持“亲”和“清”政商关系，积极作为、有效服务，非主观原因造成失误或错误的，且努力避免、减轻或弥补损失的；

三是为推动经济社会发展和解决群众切身利益问题，勇于担当、积极作为，由于政策不够明确、配套措施不够完善，或政策尺度把握不够精准而出现失误或错误，但没有造成严重后果的；

四是为促进改革发展稳定，在权责不对等情况下积极履行属地或行业管理责任，非主观原因造成工作失误或错误，或工作效果没有达到要求的；

五是为及时有效处置重大突发性事件，在遵循时间第一原则的前提下，突破程序、急事急办，全力保护群众生命财产安全或保持社会大局稳定而出现的失误或错误，且努力避免、减轻或挽回损失，事后及时报告的。

明确适用“三个区分开来”的认定条件和基本程序

正确把握改革和发展中出现的新情况新问题，既不能以新出台的制度规定去衡量以前的老问题，也不能生搬硬套或机械地使用不符合改革发展要求的旧制度规定来衡量当前创新事项的指导思想。

为此，广东建立以同时具备“七个看”为主要内容的审计容错免责认定条件。

一看初衷，是为了群众利益和整体利益，还是为自己、他人或者小团体谋取利益。

二看节点，是在党的纪律规定和法律法规尚未明确禁止前实施的，还是明令禁止后有令不行、有禁不止我行我素的。

三看性质，是符合中央和省党委政府决策部署，还是上有政策、下有对策，打折扣、做选择、搞变通。

四看程序，是按照程序民主决策、集体决策，还是利用职权独断专行、搞暗箱操作。

五看缘由，是因不可抗力因素或经验不足而造成的失误或失败，还是主观故意、失职渎职、贪污腐败。

六看结果，是有利于增添经济发展动力的改革，有利于促进社会公平正义的改革，有利于增强人民群众获得感的改革，有利于调动广大干部群众积极性的改革，还是阻碍和破坏经济建设、社会秩序，影响社会和谐稳定；是否造成了严重的后果。

七看处置，是积极主动采取措施消除影响或挽回损失的，还是慢作为、缓作为、掩盖过失、知错不改、任由消极影响扩散蔓延的。

对适用“三个区分开来”的有关事项，按以下程序进行认定：

首先，由审计组结合征求意见反馈情况，根据容错免责认定条件向审计组所在部门或者审计项目牵头处室提出启动容错免责认定动议。

其次，审计组所在部门或者审计项目牵头处室应落实专人就问题事实与问题责任两个方面进行核实与取证，提出初步意见。

再次，对符合“三个区分开来”认定条件的一般问题，由审计组所在部门或者审计项目牵头处室集体研讨提出意见，报分管领导同意后，提请厅审计业务会议审定；对符合容错免责认定条件的重大问题或涉及省管干部的问题，审计组所在部门或者审计项目牵头处室可邀请相关领域专家或厅法律顾问、公职律师参与研究并提出意见，经分管厅领导同意和厅审计业务会议审议后，提请厅长办公会议审定。

最后，容错免责涉及的问题以及认定程序的相关资料作为重要管理事项记录归入相应的审计项目档案。

对适用“三个区分开来”的情形具体问题具体分析

广东省审计厅根据当前形势和任务，结合审计工作遇到的具体情况和问题，在各个审计项目中强化“三个区分开来”理念，尤其在经济责任审计工作中，对财政补助、土地出让、基本建设、绩效考核等方面出现的违规违纪违法问题进行了实事求是的分析研判，采取了多项容错免责措施办法。如：

给予企业的地方优惠和财政补助问题的处理。一是对经过党委政府集体研究决定公开出台的、对所有企业一视同仁的普惠性招商引资优惠政策，不界定责任，通过审计整改函方式督促地方政府规范完善相关工作。二是对经过党委政府集体决策、具有公开公平透明性的对企业的各种优惠和财政补助，如所引进的企业是实实在在进行生产经营、对当地经济社会发展、财税收入和就业等作出较大贡献的，不界定责任，通过审计整改函督促地方政府规范完善相关工作。三是对以下情形的对企业的各种优惠和财政补助事项，依规界定被审计领导干部应负责任，并提出审计处理意见。未经集体决策，由领导个人审批或小范围研究同意的对个别企业的各种优惠和财政补助；对未达到引进企业时约定优惠条件的企业给予的各种优惠和财政补助；对国家政策法规明确为限制发展行业的企业的各种优惠和财政补助；违规免除对企业进行的各种处理处罚的行为；对个别企业的优惠和财政补助存在暗箱操作、显失公平或存在明显利益输送嫌疑的。（来源：审计署宣传中心）

(责编：杨曦、孙阳)