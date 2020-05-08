商务部：“五一”期间全国市场活跃人气明显回升

人民网北京5月8日电 （栗翘楚）5月8日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，商务部副部长王炳南针对“五一”小长假期间消费情况表示，“五一”期间，全国市场活跃人气明显回升，消费加快复苏，展现出我国市场的强大韧性和活力。

据商务部监测，5月1日-5日，重点零售企业日均销售额比清明假期增长32.1%，呈现加速回升态势。“五一”消费主要有以下几个特点：

一是市场人气显著回升。各地商务部门和商贸流通企业全面落实疫情防控措施，通过举办购物节、发放消费券、开展让利促销等多种举措，努力集聚市场人气。上海举办“五五购物节”，“五一”期间重点监测商圈客流环比增长68.5%。

二是线上消费大幅增长。疫情催生壮大了生鲜电商、在线教育、远程医疗等线上新型消费，“五一”假期线上消费热度不减，销售进一步加快。全国实物商品网络零售额同比增长36.3%，一些大型电商同比超过40%，“双品网购节” 实现销售额超过580亿元。

三是商品消费亮点突出。汽车、家电等前期被抑制冻结的耐用消费品销售明显回升。“五一”期间，上海、重庆、浙江重点监测企业汽车销售额同比分别增长49.6%、28.5%和8.8%，一些电商平台家电销售额同比增长1倍左右。

四是服务消费稳步回暖。住宿、餐饮等生活服务行业加快复商复市，市场销售进一步回升。据有关机构监测，“五一”期间，全国餐饮、住宿行业消费复苏指数比今年清明假期分别提升18.8和15个百分点，消费规模已恢复至去年同期70%左右，比今年清明假期提升约20个百分点。

五是市场供应货足价稳。据商务部监测，各地生活必需品市场供应总体充足，品种丰富，价格稳中有落。百家大型农副产品批发市场粮食、食用油批发价格比节前一周分别下降0.2%和0.1%。猪肉批发价格比前一周下降1.3%，比2月中旬高点下降15.6%。30种蔬菜平均批发价格下降2.8%。

总的来看，“五一”消费市场从疫情冲击中快速复苏，体现了我国超大规模的市场优势和内需潜力。下一步，商务部将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚定实施扩大内需战略，认真落实各项促消费政策措施，在常态化疫情防控中推进复商复市，扩大居民消费，加快释放国内市场需求，为维护经济发展和社会稳定大局、保障和改善民生、加快形成强大国内市场提供有力支撑。

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