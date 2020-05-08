商务部：“五一”期间线上消费大幅增长 直播带货成新热点

人民网北京5月8日电 （栗翘楚）5月8日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，商务部副部长王炳南针对“五一”小长假期间电商领域消费情况表示，从商务部大数据监测来看，“五一”期间全国实物商品网络零售额同比增长36.3%，为缓解疫情影响、促进消费回暖发挥了重要作用。在电商领域方面，实际上在消费方面发挥了很大作用，有如下特点：

一是市场销售快速增长。各大电商平台推出了形式多样的优惠促销活动，叠加各地发放的惠民消费券，举办专题促销等举措，销售普遍快速增长，部分平台销售增速超过40%。在这期间，商务部还举办了第二届“双品网购节”，参加的大型电商平台达到了115家，实物商品店铺超过30万家，涉及到全品类品牌商品达到10多万个，“五一”小长假的5天，仅“双品网购节”销售就超过了580亿元。

二是消费升级趋势非常明显。绿色、智能、健康类的商品销售红火，特色品牌商品受到热捧，一些电商平台OLED电视、除菌冰箱、母婴洗衣机、净水器等商品销售同比增长3倍以上，一些平台也与中华老字号这些商家联合起来打造专供商品，销售增长达到3倍左右。

三是直播带货成为新热点。“五一”期间，电商直播场次和直播商品数量同比分别增长1倍和4.7倍，北京、上海等地推出了“老字号”的直播专场，开展云逛吃、云探店等活动，扩大老字号品牌影响力，促进市场销售快速回升。“双品网购节”期间，从我们了解情况来看，仅一个直播间就促成交易达到60万单的生意，销售额实现1.4亿元。

四是出口转内销受到关注。各大电商平台纷纷设立外销产品销售专区、专场，集中推荐服装、丝绸、玩具、箱包、瓷器等产品，助力外贸企业拓宽线上销售渠道，对冲外需下滑的影响，在这方面已经吸引了超过10万家外贸企业的入场，有的外贸企业一天销售的商品达到6万件。

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