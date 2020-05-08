加快推进商贸经济复苏 搭建“复商复市”快车道

受疫情影响，今年不少企业的生产经营面临挑战。为帮助商贸企业复商复市、渡过难关，大理州商务局协调五大行业，采取抱团的方式，实现跨界联盟相互帮扶，定于2020年5月至12月，在全州开展系列促消费活动，在常态化疫情防控下加快推进商贸经济复苏，奋力搭建出一条商贸企业“复商复市”的快车道。
据了解，定于2020年5月至12月每个月推出一个行业的促消费主题活动。4月29日，商贸企业“复商复市惠享大理”促消费活动在大理经济开发区启动。首月汽车促销优惠活动将有46家汽车销售企业对99款畅销车型打出最大的优惠，历时1个月，以实际行动让利消费者，同时推出购车享充值油卡、酒店住宿、餐饮及商超购物优惠等。
为给商贸企业提供更多的引导和支持，大理州商务局还将加快研究进一步扩大和升级消费的措施，统筹全州各类促进消费的资源，重点对激发消费潜力、提振消费人气、见效明显的活动予以支持。同时还将加强对重点行业、重点地区、重点企业的动态监测，全力营造公平、安全、有序的消费环境。
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