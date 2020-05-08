“各位亲们，大家好，欢迎来到五里口直播专场，我是五里口乡党委书记韩凤娥，今天给大家介绍我们五里口乡家乡的几款农特产品，希望大家喜欢。”4月29日下午7点30分，河南省太康县五里口乡党委书记韩凤娥开始了她的助农带货历程。

新业态绽放活力。为提升当地绿色生态农特产品的知名度及美誉度，加强产销对接，扩大农副产品销售，实现农民增收致富，河南不少地方推出了电子商务进农村“村播计划”——淘宝直播“我为家乡卖农货”。

4月29日，“太康县乡镇书记直播助农销活动五里口专场”在太康县电子商务公共服务中心6楼直播间举行，这天邀请到的是五里口乡党委书记韩凤娥作客直播间，对五里口乡绿色生态农副产品进行网上直播宣传推广销售。

直播现场汇集金丝皇菊、红豆薏米粉、芦笋、山药、红薯粉条、富硒面粉、辣椒、秋葵脆、豌豆、柴鸡蛋等农特产品，在韩书记两个小时激情洋溢的产品介绍和诙谐幽默的直播风格下，直播间在线人数不断上涨，掀起抢购热潮，累计观看量到达7万人次，当场签单383单。

“我为家乡卖农货”推动农产品线上线下的融合发展，拓宽了特色产品销售渠道，全面提升本土品牌的影响力。据了解，在3月26日太康县商务局举办的首期“书记乡长代言直播”活动中，邀请逊母口镇党委书记方新梅参加“抗疫情 、助销售 ，我为家乡卖农货”活动，通过淘宝直播现场推介逊母口镇石磨面粉、柴鸡蛋、红薯粉条等农产品，助力农副产品线上销售。直播期间8万网友围观点赞，了解逊母口镇农产品。

新业态下，电商优势势不可挡。太康县从线上着手开展多种形式的活动促进消费，和产业集聚区园区企业、服务站站长线上互动开展线上培训、线上募捐、线上调研收集滞销产品信息、对接河南原产地天猫官方旗舰店进行产品销售、对接农购网进行产品销售，协助商贸企业促进销售。

自2月2日起联合河南农购商学院启动一系列线上疫情防控+电商理论+实操技能3种学习课程，保证每位学员在家防疫的同时，既能了解最新的疫情进展也能丰富自己的电商知识。

推动“互联网十战疫情 促销售 助脱贫”活动，应对疫情促进农产品销售，利用全县电商服务站资源收集滞销产品信息，通过服务站对接辣椒、牛肉、草莓、鹅蛋、黄瓜和有机花菜等产品滞销信息，通过和相关企业、合作社、农户电话确认信息，利用农购网平台进行产品上传，毛庄镇王隆集黄瓜、龙曲镇的三樱椒在“农购网”线上产销对接公益平台上架1天黄瓜意向采购10000斤，三樱椒意向采购8000斤，意向销售总金额达94000元。

新业态下，“网上签约”也时尚。太康县创新推进“不见面”招商工作，通过网络平台对接企业，并和有合作意向的企业进行网络签约。精心筛选招商引资储备项目工作，切实推进北京中电华强、福建鸿发纺织、江苏南通欧企德服饰等3项重点项目及时签约，开展了网上集中签约活动，金额达47亿元。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)