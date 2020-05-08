商务部：全国28个省市自治区已发放消费券190多亿元

人民网北京5月8日电 （栗翘楚）“五一”期间，全国不少省市通过发放消费券开展促销活动，这种措施对于刺激消费是否起到效果？5月8日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，商务部副部长王炳南针对这一问题表示，据初步统计，在疫情发生以来，有28个省市、170多个地市统筹地方政府和社会资金，累计发放消费券达到190多亿元，这些促消措施取得明显效果，实现了聚焦人气、增强信心、提振消费的目标。

具体表现在：一是拉动消费增长，有效提高了受疫情影响的消费信心，促进人气回升、市场回暖，增强消费动力。促消费活动对拉动消费增长发挥了四两拨千斤的作用。二是保障和改善民生。一些地区面向困难家庭和低收入群体，定向发放了消费券，让消费者有实实在在的获得感。三是帮扶了疫情影响严重的行业发展。这些促消费活动重点针对受疫情影响比较大的餐饮、零售等行业，为这些企业带来了明显的客流量，增加了实际收入，对稳定企业和行业发挥了重要作用。

在未来扩内需和促消费方面，王炳南表示，商务部将采取一系列措施促进我国消费增长。

一是加快推进复商复市，指导督促各地商务部门按照统筹推进商务系统消费促进重点工作的要求，在防控措施到位的前提下，精准推进各类商场、市场、生活服务企业复商复市，尽快恢复市场的人气和活力。

二是促进城市消费升级，加快推进步行街改造提升，推出一批全国示范步行街，启动第二批步行街改造提升试点，完善便民消费网络，优化便利店、菜市场布局，打造便民生活服务圈。

三是补齐农村消费短板，提升电商进农村，扩大覆盖面，促进农产品进城、工业品下乡，引导大型商贸企业在乡镇布点，推动供应链下沉，健全农产品流动骨干网络，构建新型农产品供应链条，抓好电商和产业扶贫。

四是稳定重点商品消费，会同相关部门贯彻落实好已出台的促进汽车消费政策措施，办好第三届进口博览会，扩大优质商品进口，促进消费回流，拓宽线上线下销售渠道，促进外贸出口产品的内销。

五是恢复扩大服务消费，实施餐饮业振兴计划，指导企业落实好常态化防控措施，倡导分餐和使用公筷，让消费者安心进店、放心消费。促进家政行业提质扩容，推进标准和信息信用体系建设，扩大有效供给。

六是培育发展新兴消费，鼓励实体零售加快数字化转型，促进消费新业态、新模式、新场景的普及和应用，推进线上线下深度融合，支持线上经济、平台经济有序发展。鼓励开展无接触式配送服务，保持线上新型消费热度不减。

(责编：栗翘楚、孙阳)