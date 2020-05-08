人民网北京5月8日电（记者毕磊）近日，人民网电商研究院发布题为《线上线下新经济融合发展 “五五购物节”打造提振消费新范本》的研究报告（下称“报告”），关注互联网新消费策源地上海市近期发起的“五五购物节”。《报告》认为，通过充分发挥新电商在线新经济的技术和规模优势，实体商贸集团零售网络的品牌和流通链路优势，以及上海外贸企业和老字号品牌为代表的生产制造优势，“五五购物节”利用网络促销、假日经济和消费券的相互叠加，推动线上线下新经济融合发展，打造提振消费政企联合新范本。

据悉，“五五购物节”自5月4日晚间启动截至5月5日14时12分，上海地区消费支付总额已超100亿元。

网络购物+假日经济+消费券=提振消费“铁三角”

随着疫情得到控制，国内各项经济数据正在逐步回升。上海市委市政府在关键时刻推出“五五购物节”，联合企业通过大幅度优惠让利进而提振消费，“五五购物节”顺应网络购物快速发展的大趋势、大背景，充分发挥了假日经济和消费券的功能，使三者形成叠加共振效应，三位一体促进消费回补、消费扩大和消费创新。“五五购物节”贯穿二季度劳动节、儿童节、端午节等多个重点节日，包括拼多多、百联集团、光明集团等企业共同参与，日日有活动，周周有亮点，130多项重点活动和700多项特色活动正陆续推出。

“做好地标文章、流量文章、联动文章，切实把人气聚起来，把商气汇起来，把消费提振起来。”中共中央政治局委员、上海市委书记李强在实地调研里为“五五购物节”提出了希望和要求。

课题组在调研中发现，消费券是“五五购物节”促消费的有效途径，与网络购物、假日经济形成协同优势。在节日期间，各商家通过消费券、津贴或者直接让利等方式实现的消费补贴额，已超过150亿元。拼多多数据显示，5月1日至5月7日晚间，通过线上、线下已使用消费券及已售补贴商品，拼多多已累计带动上海线下实体销售额以及上海品牌线上销售额总计超40亿元，预计该波增长高峰将持续至5月10日。其中，上海各大商圈拼多多线上专区累计销售额达3.1亿元，助力上海线下实体培育全国新增用户1012万名，平台上海认证品牌整体订单量同比增长超过510%。各大商场内，有超过一千家品牌店铺搭建起了拼多多直播间。拼多多平台的6亿全国消费者既可以在直播间内以补贴价直接下单，享受上海式新消费购物体验。而上海的本地消费者，更是可以完成“线上抢券订购，线下体验取货”的全方位购物体验。

“五五购物节”推动线上线下新消费融合

作为互联网新消费的“策源地”，上海“五五购物节”为线上线下企业带来了深度融合的契机，模式创新和消费创新正在被不断激发。

《报告》以拼多多为例，其与上海新世界大丸百货、国美、百联集团等企业达成合作，在“五五购物节”期间进行联动促销和百亿补贴，还联合20多个产业带推出出厂价再打六折活动，与上海市政府合作启动覆盖1000家上海外贸企业的出口转内销大型活动。作为国内新电商平台的示范做法，将有效带动实体商业企业、制造业企业和外贸企业拓展销路、打造品牌和转型升级。

《报告》认为，上海市“五五购物节”的开启，不仅是针对短期消费的回补和恢复，更是适应消费变革和社会发展的大方向、大趋势，加速流通和零售现代化进程的举措。同时，“五五购物节”是政企合作模式的创新，将地方促销与企业促销进行“条块结合”，为未来其他区域的促消费、扩内需模式提供了范本。主流电商平台，依托“五五购物节”进一步打破了线上线下的界限，用线上流量反哺实体经济，推动两者融合共生，正在建构并引领新的消费内容、新的消费方式和模式、新的消费结构和新的消费趋势。

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(责编：毕磊、夏晓伦)