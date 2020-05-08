人民网>>财经

“人民红@新国品”系列评论之二

讲好故事 焕发中国品牌传播力

乔雪峰

2020年05月08日17:11  来源：人民网-财经频道
 

为什么一件奢侈品可以卖出天价？从某种意义上说，秘密就藏在品牌的“软价值”里。俗话说，得人心者得天下，一个拥有强大品牌传播力的企业如同夜行的车灯，既能吸引关注，还能照亮前行。

在经济全球化发展的大背景下，品牌日益成为企业生存发展关键因素之一，品牌知名度正成为企业决胜市场的关键和消费者购买商品的首选。我国有很多企业的产品质量完全可以与世界顶级品牌相媲美，但“酒香也怕巷子深”，企业对品牌营销的意识不够重视，导致 在打造世界一流产品的道路上困难重重。提高品牌传播力，增强企业软实力，成为了各家企业品牌营销的重要课题。

增强品牌传播力要以质为本。产品品质是根基，品牌营销是载体，想要打造一流品牌，首先要有过硬的产品质量和一流的服务。产品质量对一个企业的发展和品牌形象起着至关重要的作用，它的好坏决定着企业的发展命运。特别是受疫情的影响，世界经济处于低迷期，产品质量更是争夺市场最关键的因素。另一方面，企业要从实际出发，通过多种传播手段让消费者了解自己，建立自己的品牌形象。但一定切忌夸大宣传产品，杜绝虚假传播，否则只会适得其反，对企业长久发展十分不利。

增强品牌传播力要精准定位、有效互动。万物互联时代，对不同的消费群体，品牌传播一定要做到“精确制导、清晰定位”，品牌传播必须要有精准定位消费人群的能力。同时，在品牌传播实践中还要注重有效互动，一方面，企业要设法与消费者的需求达成共识，使得消费者能够产生购买产品的欲望，并最终实现购买；一方面则要通过品牌传播建立起忠实的粉丝群体，这些群体拥有口碑传播效应，他们会有意无意地帮助品牌实现消费者内部之间传播，使得品牌在传播上产生几何级数的效应。

品牌传播要创新模式、与时俱进。当前，互联网、大数据迎来飞速发展，数字化技术带来了众多精准化营销和多元融合的传播手段，如何利用数字技术，洞察与满足消费者需求, 帮助消费者实现自我价值, 成为当下企业需要面对和解决的问题。实际上，大部分传统品牌营销已在积极探索数字化转型，利用数字化技术营造传播效果，比如尝试与互联网厂商合作，在线上把品牌信息进行推送；鼓励企业运用微博、微信等新媒体方式来传播企业的品牌和文化，提高品牌在国内外的熟知度；通过数字化手段及时发布企业以及产品的相关信息，直接与消费者进行沟通……

诚然，中国产品向中国品牌转变不是简单的一句话，需要企业付出更多努力才能实现。当前中国品牌走向世界是经济“硬实力”的彰显, 再辅以品牌营销这个“软实力”，软硬齐发力，提升品牌传播力，为企业注入新的动能。

 

相关阅读：

“人民红@新国品”系列评论之一：创新驱动，培育中国品牌“生命力”

“人民红@新国品”系列报道之一：以科技创新实力 锻造“中国品牌”魅力

(责编：栗翘楚、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved