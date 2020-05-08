讲好故事 焕发中国品牌传播力

为什么一件奢侈品可以卖出天价？从某种意义上说，秘密就藏在品牌的“软价值”里。俗话说，得人心者得天下，一个拥有强大品牌传播力的企业如同夜行的车灯，既能吸引关注，还能照亮前行。

在经济全球化发展的大背景下，品牌日益成为企业生存发展关键因素之一，品牌知名度正成为企业决胜市场的关键和消费者购买商品的首选。我国有很多企业的产品质量完全可以与世界顶级品牌相媲美，但“酒香也怕巷子深”，企业对品牌营销的意识不够重视，导致 在打造世界一流产品的道路上困难重重。提高品牌传播力，增强企业软实力，成为了各家企业品牌营销的重要课题。

增强品牌传播力要以质为本。产品品质是根基，品牌营销是载体，想要打造一流品牌，首先要有过硬的产品质量和一流的服务。产品质量对一个企业的发展和品牌形象起着至关重要的作用，它的好坏决定着企业的发展命运。特别是受疫情的影响，世界经济处于低迷期，产品质量更是争夺市场最关键的因素。另一方面，企业要从实际出发，通过多种传播手段让消费者了解自己，建立自己的品牌形象。但一定切忌夸大宣传产品，杜绝虚假传播，否则只会适得其反，对企业长久发展十分不利。

增强品牌传播力要精准定位、有效互动。万物互联时代，对不同的消费群体，品牌传播一定要做到“精确制导、清晰定位”，品牌传播必须要有精准定位消费人群的能力。同时，在品牌传播实践中还要注重有效互动，一方面，企业要设法与消费者的需求达成共识，使得消费者能够产生购买产品的欲望，并最终实现购买；一方面则要通过品牌传播建立起忠实的粉丝群体，这些群体拥有口碑传播效应，他们会有意无意地帮助品牌实现消费者内部之间传播，使得品牌在传播上产生几何级数的效应。

品牌传播要创新模式、与时俱进。当前，互联网、大数据迎来飞速发展，数字化技术带来了众多精准化营销和多元融合的传播手段，如何利用数字技术，洞察与满足消费者需求, 帮助消费者实现自我价值, 成为当下企业需要面对和解决的问题。实际上，大部分传统品牌营销已在积极探索数字化转型，利用数字化技术营造传播效果，比如尝试与互联网厂商合作，在线上把品牌信息进行推送；鼓励企业运用微博、微信等新媒体方式来传播企业的品牌和文化，提高品牌在国内外的熟知度；通过数字化手段及时发布企业以及产品的相关信息，直接与消费者进行沟通……

诚然，中国产品向中国品牌转变不是简单的一句话，需要企业付出更多努力才能实现。当前中国品牌走向世界是经济“硬实力”的彰显, 再辅以品牌营销这个“软实力”，软硬齐发力，提升品牌传播力，为企业注入新的动能。

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(责编：栗翘楚、孙阳)