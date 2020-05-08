从“追赶”到“比拼” 让更多中国品牌走向世界

编者按：品牌是企业与国家竞争力的综合体现，习近平总书记提出的“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”重要论断，为把我国建设成品牌强国指明了现实路径。

2020年是我国推动经济社会高质量发展、全面建成小康社会的关键阶段。复杂的国际疫情和世界经济形势给全球企业、品牌发展带来巨大挑战。挑战与机遇并存，中国企业如何应对挑战，有哪些探索？在5月10日“中国品牌日”前夕，人民网特别推出“人民红@新国品”系列述评，聚焦新时期推进高质量发展进程中的企业担当与力量。

一分钟在中国会发生什么？

炼出1769吨粗钢、生产53辆汽车、460台空调下线、做出3.99万件服装，“复兴号”前进5833米，“神威·太湖之光”运算750亿亿次……

一个个跃动的数字背后，是中国制造业飞速发展的写照。一个清晰可见的变化是，中国品牌正在崛起，并且正在重新定义着“中国制造”。

品牌是企业的灵魂，是国家竞争力的综合体现，也是参与全球竞争的重要资源。习近平总书记高度重视品牌建设，强调要“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”。

从“白手起家”到“代工时代”，从世界产品中国造到世界新品中国造，速度向质量的转变正成为中国制造业参与国际化竞争的重要支撑，更多的中国品牌正在走向世界。

从“追赶”到“比拼”

中国制造从速度到质量的飞跃

1956年7月13日，吉林省长春市第一汽车制造厂内，崭新的总装线装配出第一辆解放牌汽车，从此中国结束了不能制造汽车的历史。

64年后，仍在吉林长春，中国一汽红旗工厂H总装车间改造项目一阶段竣工。作为国内首个实现全无人配送的总装车间，实现了整个生产环节的全信息化闭环管理，可以满足客户任意选配需求的定制化生产要求，大幅缩短交付周期，提升用户体验。

从工业几乎一穷二白到门类齐全的现代化工业化体系，从贫穷落后的农业国到世界第一工业制造大国，从“世界工厂”到创新高地，新中国用短短几十年的时间走过了西方发达国家几百年的工业化历程。

对于欧美等发达国家而言，提速是为了保持其世界领先的位置，对于发展中国家来说，则是为了缩短与发达国家之间的差距。

如果说中国速度意味着“追赶”，那么中国质量则意味着“比拼”。

新中国成立70年来，我国制造业保持持续快速发展，为我国经济建设做出突出贡献。特别是党的十八大以来，我国制造业充分把握新一轮科技革命和产业变革的战略机遇，推动中国制造业加快迈向全球价值链中高端的步伐。

据英国广播公司（BBC）2019年5月的一份报道称，过去几十年，中国已逐渐走出世界工厂的格局，在5G、超级计算机、世界最大口径射电望远镜、“墨子号”量子科学实验卫星等科技创新领域赶超世界先进国家。

中国信通院信息化与工业化融合研究所数字化转型与智能制造研究部主任李铮表示，在实现从中国速度向中国质量的转变过程中，中国企业一方面利用现代信息技术改造提升传统产业，另一方面加速产业高端化发展，逐步化解低端产能过剩与高端产品有效供给不足等矛盾。

从“工业时代”到“互联网时代”

补齐短板 中国制造步入“快车道”

1984年，一家资不抵债、濒临倒闭的集体小厂迎来了它的新厂长。一年的时间，这家小厂在新厂长的带领下，做了两件事，其一，引进德国生产线；其二，砸掉了76台有质量缺陷的冰箱。这便是海尔的前身青岛冰箱总厂。

随后一段时间，中国制造以一种“低成本优势+差异化品牌”组合策略，为全球市场提供物美价廉的好产品。但与此同时，关键技术和专业人才等方面的短板也日益凸显。

1994年4月20日，中关村地区教育与科研示范网络（NCFC）通过美国Sprint公司接入国际互联网（Internet）的64K国际专线开通，标志着我国正式全功能接入国际互联网。中国制造也因此有了一条“走向世界”的“快车道”。

从门户网站到搜索引擎再到社交软件，中国互联网正大踏步地向多元化发展。而一批批中国品牌也随着5G、工业互联网、人工智能等技术的发展走向世界。

从2008年投入机器人核心技术研发，到2012年成立发展至今，深圳优必选一直坚持在人工智能机器人这个赛道上进行长跑，在多个方面处于全球领先水平。

作为人工智能机器人的创新型企业，优必选的秘诀在于瞄准人工智能机器人前沿科技研究与引进顶尖的科研人才。据了解，截至2019年底，优必选科技在全球范围内有效专利申请1800余件，已授权专利500余件，其中发明专利超过100件，并在海外市场获得认可。

“所谓品牌创新，就是‘要么第一，要么唯一’”。然而在互联网时代，中国品牌正在借势平台的力量，在跨界中实现多元化发展。

从“新产品”到“新业态”

平台经济助力中国制造“更上一层楼”

了解一个品牌需要多长时间？

在过去，消费者只能通过产品性能、广告、口碑等指标评价一个品牌，而随着互联网、新一代通讯技术的出现，人们对于品牌的认知维度也在逐步提升。

突如其来的新冠肺炎疫情对汽车行业造成巨大冲击。如何留住消费者，各大车企都在频频出招。

例如广汽研究院智能网联中心第一时间启动N95级滤芯技术研发，组成“健康空气净化系统”攻关团队，创新升级空气净化技术。此外，广汽集团旗下各整车企业积极创新营销模式，利用既有的“VR看车”、“智能展厅”等先进的数字化手段，引导顾客完成线上看车，并通过网上支付、线上贷款审批等方式实现购车手续办理，减少客户到店频次。

商务部研究院产业国际化战略研究所所长崔卫杰表示，依托创新要素，特别是信息、数据、技术等创新和应用，催生了大量新业态和新模式，比如制造业领域基于平台经济发展而来的新业态，以制造业服务化为主要特征的新模式等。

以支付宝为例，疫情发生后，已有近200万第三方商家通过支付宝小程序进入阿里生态，涉及生活的方方面面，数字化经营方式最大程度地降低了隔离、闭店状态下的经营受损。

“计算力就是生产力，全球数字经济发展水平与国家计算力的保有量呈现明显的正相关。”中国工程院院士、浪潮集团首席科学家王恩东表示，人工智能、5G、工业互联网等新一代信息技术与实体经济正在进行着深度融合，并为中国制造带来新的增长点。

近年来，随着华为、大疆、比亚迪等优秀品牌在全球崛起，一大批拥有自主知识产权的创新产品涌现，中国制造开始与德国制造、日本制造、美国制造一起同台竞技，成为在全球制造业角逐的实力选手。可以说，中国品牌从最初的学习者，正逐渐走向舞台中央。

相关阅读：

“人民红@新国品”系列报道之一：以科技创新实力 锻造“中国品牌”魅力

“人民红@新国品”系列评论之一：创新驱动，培育中国品牌“生命力”

(责编：栗翘楚、孙阳)