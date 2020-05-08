商务部：第127届广交会网上举办期间免收企业参展费

人民网北京5月8日电 （杨曦）据商务部网站消息，第127届中国进出口商品交易会（简称广交会）将于6月15-24日在网上举办。
为积极应对新冠肺炎疫情影响，助力外贸企业开拓市场、共渡难关，商务部决定，第127届广交会网上举办期间不向企业收取参展费用，也不向参与同步活动的跨境电商平台收取任何费用。
近年来，受外需疲弱等多种因素影响，外贸企业面临的困难加大，为帮助企业减负纾困，商务部已多届降低广交会参展费用，并免收贫困地区企业展位费，累计为企业减免费用超20亿元。本届广交会网上举办期间，除自愿投放广告等增值服务费外，将免收参展费用，这是加大稳企业保就业力度、全力以赴稳外贸的务实举措。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】