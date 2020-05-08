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商务部：第127届广交会网上举办期间免收企业参展费

2020年05月08日18:37  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月8日电 （杨曦）据商务部网站消息，第127届中国进出口商品交易会（简称广交会）将于6月15-24日在网上举办。

为积极应对新冠肺炎疫情影响，助力外贸企业开拓市场、共渡难关，商务部决定，第127届广交会网上举办期间不向企业收取参展费用，也不向参与同步活动的跨境电商平台收取任何费用。

近年来，受外需疲弱等多种因素影响，外贸企业面临的困难加大，为帮助企业减负纾困，商务部已多届降低广交会参展费用，并免收贫困地区企业展位费，累计为企业减免费用超20亿元。本届广交会网上举办期间，除自愿投放广告等增值服务费外，将免收参展费用，这是加大稳企业保就业力度、全力以赴稳外贸的务实举措。

(责编：杨曦、孙阳)
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