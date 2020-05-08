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百日千万网络招聘专项行动

人社部：餐饮、电商等四个专场招聘将提供13.7万个岗位

2020年05月08日19:04  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月8日电 （记者林露）今天，记者从人社部获悉，5月8日至14日，人社部百日千万网络招聘专项行动重点推出餐饮、新能源、旅游住宿、电商四个行业专场招聘，2.2万余家用人单位提供岗位13.7万个。

餐饮专场由58同城承办，共有望湘园、必胜客、西贝、呷哺呷哺、麦当劳、肯德基、好伦哥等59家企业参加，提供岗位7200余个，涵盖店长、大堂经理、厨师、西点师、配菜员、服务员等职位。

新能源专场由猎聘承办，共有上海电气集团、吉利控股集团、中国汽车工程研究院公司等1570家企业参加，提供岗位6.4万个，涵盖新能源汽车、电池、操作系统等研发测试、产品运营、市场开发等职位。

旅游住宿专场由猎聘承办，共有格林豪泰、旅悦集团、北京国际度假区、太阳旅游发展集团等499家企业参加，提供岗位2.6万个，涵盖酒店运营、客房经理、文案策划、项目管理等职位。

电商专场由支付宝承办，共有淘宝天猫商家、支付宝小微商家、1688内贸商家、阿里巴巴国际站外贸商家、阿里云商家等2万余家企业参加，提供岗位4万个，涵盖店铺运营、美工设计、市场推广、电商客服等职位。

用人单位和求职者可通过中国公共招聘网、中国国家人才网专项行动主会场页面直接进入行业招聘专场，或点击主会场页面下方参与机构LOGO进入分会场参与。

据了解，5月1日至7日，人社部百日千万网络招聘专项行动已经推出事业单位、教育培训、人工智能、贸易进出口专场招聘，7700余家用人单位提供了岗位27.5万个。

(责编：林露、李昉)
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