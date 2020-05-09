经济全球化不能走回头路

5月8日，博鳌亚洲论坛举办线上发布会，发布了《亚洲经济前景及一体化进程2020年度报告》。报告分析显示，2019年亚洲经济增速降至近年低点，但占世界比重仍提升至49.5%，2020年预计进一步提升至世界总量的一半以上，约为50.2%。

报告指出，突如其来的新冠肺炎疫情全球大流行，给全世界人民的生命安全和世界各国的生产生活造成重大损害，凸显全球重大疾病联防联控和治理机制的重大缺陷。由于供给被打断，需求被抑制，世界各国经济接连陷入短期衰退，全球贸易和投资骤降，金融市场出现2008年全球金融危机以来最剧烈的震荡。如果粮食短缺、企业倒闭、人员失业持续，将给各国带来深刻的政治和社会影响。

报告认为，过去一年多来，全球政治和经济格局发生着复杂深刻的变化。在地缘冲突、贸易摩擦、科技壁垒、国际制裁导致全球贸易和投资大幅减速的背景下，亚洲经济一体化阻力加大。未来，亚洲经济一体化进程主要受制于“中美经贸摩擦”“多边贸易体制动荡”“流行病等非传统性挑战”等因素。

报告特别强调，疫情使全球供应链受到重创，商品、服务和人员跨境流动停滞，资金链受阻，从一个侧面体现出亚洲区内以及与全球经济相互依赖和影响的程度之深。全球化和亚洲经济一体化进程中出现的问题，应该通过降低关税、消除壁垒和促进贸易来解决，而不是在经济全球化和贸易自由化上走回头路。

“作为全球贸易的重要节点，全球贸易生产和投资的重要节点，亚洲对全世界其他地方也会有重大的影响。亚洲的经济体非常有韧性，因为我们有很大的市场，也有快速增长的中产阶级，国际收支平衡和财政状况也在不断改善，人力资本投资不断继续，而且数字经济不断繁荣。”博鳌亚洲论坛副理事长周小川说。

周小川表示，没有任何国家能够独自抗疫，所有国家的命运是密切连接在一起的。全球化和区域经济融合虽然路途颠簸，但不会停止。因为各国在技术和基础设施、经济和市场上都存在大量的连接。

“在疫情肆虐的背景下，我们更需要通过促进贸易来恢复增长。大家要有雄心来扩大贸易协议的范畴。”泛美开发银行行长莫雷诺说，推进贸易便利化，使得跨境贸易能够更方便，帮助私营企业建立商业合作。与中国的合作将成为拉美地区战胜疫情的重要支撑。

“这个困难时期我们必须要保持市场的开放，对贸易、对投资都要开放，要确保全球供应链的连接。从宏观经济的政策来说，我们今后行为方式要转换，必须要使全球供应链更可持续、更兼容。”泰国驻华大使阿塔育·习萨目说。

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