原标题：各行各业加快“苏醒”

“五一”消费市场从疫情冲击中快速复苏，体现了我国超大规模的市场优势和内需潜力。

为了做好疫情防控，今年“五一”假期各大景区开放有了严格的限制。即便如此，旅游市场仍然得到了有力恢复。

刚刚过去的“五一”假期，是我国进入常态化新冠肺炎疫情防控阶段后的第一个小长假。在这个“加长版”小长假里，疫情防控平稳有序，交通、消费、旅游等行业迎来不同程度的复苏，相关服务行业人员迎来了一个充实的“劳动节”。

5月8日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，邀请交通运输部、商务部、文化和旅游部、国家卫生健康委等部门的相关负责人，解读“五一”期间服务行业的运行情况。

交通运输秩序良好

“‘五一’假期，4000余万交通运输行业的工作者坚守在一线，真正地过了一个充实的‘劳动节’。”交通运输部副部长刘小明表示，此次假期的放假时间较长，人民群众的出行需求也非常强烈。全国交通运输行业认真贯彻落实疫情防控要求，为统筹疫情防控和经济社会发展提供了有力的交通运输保障。

从客运上看，5月1日至5日，全国铁路、道路、水路、民航累计发送旅客总量1.21亿人次，日均2429.83万人次，较节前5日（4月26日至30日）的日均客运量增长了17.9%。从货运上看，全国邮政行业揽收包裹和投递包裹均超过10亿件。

“五一”假期期间，全国铁路、公路、水路、民航、邮政行业运行正常，运输秩序良好，市场运行平稳有序，未接报疫情传播和行业不稳定事件，未出现大范围长时间公路拥堵，未接报重大及以上突发事件和生产安全事故，交通运输安全生产形势总体稳定。“双重压力测试证明，交通运输可以让人民群众放心。”刘小明说。

直播带货成消费热点

据商务部监测，5月1日至5日，重点零售企业日均销售额比清明假期增长32.1%，呈现加速回升态势。

“总的来看，‘五一’消费市场从疫情冲击中快速复苏，体现了我国超大规模的市场优势和内需潜力。”商务部副部长王炳南介绍，“五一”期间，各地商务部门和商贸流通企业全面落实疫情防控措施，通过举办购物节、发放消费券、开展让利促销等多种举措，努力集聚市场人气。据初步统计，有28个省市、170多个地市累计发放消费券达到190多亿元，实现了聚焦人气、增强信心、提振消费的目标。

此次疫情催生壮大了生鲜电商、在线教育、远程医疗等线上新型消费。“五一”期间，各大电商平台推出了形式多样的优惠促销活动，销售普遍快速增长，部分平台销售增速超过40%。在这期间，商务部还举办了第二届“双品网购节”，参加的大型电商平台达到了115家，实物商品店铺超过30万家，涉及全品类品牌商品达到10多万个，销售额超过了580亿元。

值得一提的是，直播带货成为新的消费热点。王炳南表示，“五一”期间，电商直播场次和直播商品数量同比分别增长1倍和4.7倍。“双品网购节”期间，仅一个直播间就促成交易达到60万单的生意，销售额实现1.4亿元。

旅游市场得到有力恢复

为了做好疫情防控，今年“五一”假期各大景区开放有了严格的限制。即便如此，旅游市场仍然得到了有力恢复。据测算，5月1日至5日，全国累计接待国内游客1.15亿人次，累计实现国内旅游收入475.6亿元。在疫情常态化防控的前提下,目前旅游市场已基本恢复到去年同期的50%。

“‘五一’假期，旅游市场实现了3个首次，首次大幅度提升全国旅游景区的智慧防疫能力；首次实现全国旅游景区的限量开放；首次实现预约旅游在全国旅游景区的大范围应用。”文化和旅游部党组成员王晓峰认为，在景区管理上，各地把“限量、预约、错峰”这6个字做实做细、做深做足。“限量加错峰，旅游更畅通”成为了这个假期游客的旅游新体验，景区没有出现人挤人的现象。

同时，疫情防控工作还间接推动了文明旅游理念的传播。王晓峰表示，相关部门推动旅行社、酒店等企业实施分餐、分批、分时就餐，引导游客使用公筷公勺、拒吃野味，树立了文明用餐和绿色饮食新观念。广大游客自觉遵守旅游目的地和景区疫情防控制度，体现了文明旅游新风尚。

此外，国家卫生健康委副主任李斌表示，在全社会共同努力下，“五一”期间整体疫情平稳，没有出现来源不明的散发病例，没有出现聚集性疫情，无症状感染者的数量持续降低，全国疫情积极向好的态势进一步巩固。

(责编：杨曦、孙阳)