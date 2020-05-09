原标题：A股市场将迎来更多“活水”

近年来，我国金融开放步伐不断加大，合格境外投资者制度持续完善，并逐步以更加透明、更符合国际惯例的方式同等对待内外资金融机构。随着落实取消QFII/RQFII投资额度限制的推进，境外投资者资金管理要求进一步简化，我国金融市场不仅有望迎来更多境外投资者，人民币在国际金融市场的地位和作用也会进一步提高——

5月7日，中国人民银行、国家外汇管理局发布《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》（以下简称《规定》），明确并简化境外机构投资者境内证券期货投资资金管理要求，进一步便利境外投资者参与我国金融市场。

这是自去年我国宣布取消合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制后，相关政策的进一步细化和落地。对此，专家表示，随着投资额度限制的放开，我国金融市场有望迎来更多境外投资者。

金融开放步伐不断加大

近年来，我国金融开放的步伐不断加大，合格境外投资者制度持续完善，并逐步以更加透明、更符合国际惯例的方式同等对待内外资金融机构，境内外资本市场进一步联通。

据介绍，此次发布的新规，针对的是境内证券和期货市场。

《规定》明确，落实取消合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券投资额度管理要求，对合格投资者跨境资金汇出入和兑换实行登记管理。这意味着，具备资格的境外机构投资者，只要登记就能自主汇入资金开展符合规定的证券期货投资。

专家表示，新规落地后，境外投资者在参与我国金融市场时，资金无论是汇入还是汇出都将变得更加便利。

同时，对于境外投资者的资金汇入，《规定》允许合格投资者自主选择汇入资金币种和时机。

更备受境外投资者关注的是，投资收益汇出手续得到了大幅简化。《规定》取消了中国注册会计师出具的投资收益专项审计报告和税务备案表等材料要求，改以完税承诺函替代。此外，《规定》还允许单家合格投资者委托多家境内托管人，并实施主报告人制度。

中商智库首席研究员李建军表示，当前是大力发展资本市场、扩展企业融资渠道的关键阶段，扩大金融开放，让更多的国际投资者参与中国资本市场建设，有利于价格发现，也有利于增强价值投资，促进资本市场规则和制度建设。

有助于引导外资流入

取消外资投资限额，有助于引导更多外资流入中国资本市场。前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，落实取消QFII和RQFII境内证券投资额度管理要求，对合格投资者跨境资金汇出入和兑换实行登记管理，有利于引导更多外资流入中国资本市场。

杨德龙认为，随着A股先后纳入明晟（MSCI）新兴市场指数等国际指数体系，以及沪港通和深港通开通，外资进出A股的通道已经完全打通。近两年，外资大量流入A股市场抢筹“白马股”等优质股票。据杨德龙估算，每年流入资金达到3000亿元左右，今年4月份外资重新流回A股533亿元。接下来，预计外资还会加速流入。

当前，很多国际投资者非常看好中国资本市场。对此，中国民生银行首席研究员温彬表示，今年以来，尽管新冠肺炎疫情对我国乃至全球带来了冲击，导致全球金融市场剧烈波动。但是，中国资本市场总体保持了相对平稳的运行态势，这使得人民币资产作为避险资产的特征愈发显现。此次进一步便利境外投资者参与我国金融市场，将提高人民币在国际金融市场的地位和作用。

“目前，间接融资规模在我国社会融资规模中仍占有较大比重，资本市场服务实体经济的能力仍然偏弱。”李建军认为，进一步扩大金融开放，让更多国际资本进入我国的资本市场，有助于优化我国资本市场投资者结构，提升金融服务能力，有效改变我国融资结构问题，促使资本流向发展前景更好、营利能力更强的产业，从而提升资本市场对科创企业的资金支持力度，更好地发挥资本市场的资源配置功能。

加快完善外汇管理体制机制

《规定》明确要求，人民银行、外汇局要加强事中事后监管。对此，温彬认为，外汇管理要坚持宏观审慎和微观审慎相结合的管理框架，确保资本项目的开放在一个平稳有序的状态下，保持一个总体平稳的态势。

李建军表示，在开放的市场环境下，我国金融市场面临的环境更加复杂，防控风险要求更高，特别是跨境资金的流动容易受到全球金融市场大环境的影响。

对此，李建军建议，要全面提升全球化视野和国际风险应对能力，密切关注全球经济发展的最新趋势，充分考虑并预见国际经济形势变化的复杂性，全面提升主动管理风险的能力，不断强化底线思维，确保不发生系统性金融风险，实时动态地监管线上与线下、国际与国内的资金流向和流量。同时，建立贯穿风险识别、评估、监测、控制、处置的全流程风险防控体系，争取实现早识别、早预警、早发现、早处置。

国家外汇管理局副局长陆磊此前撰文表示，要以外汇市场“宏观审慎＋微观监管”两位一体管理框架为抓手，加快改革完善与国家治理体系和治理能力现代化要求相适应的外汇管理体制机制。

具体来说，一方面，完善跨境资本流动宏观审慎管理。宏观审慎管理以维护外汇市场基本稳定、防止大规模跨境资本流动引发系统性金融风险为总体目标。建立和完善跨境资本流动监测、预警和响应机制，采取必要的数量和价格工具，逆周期、市场化调控外汇市场主体的顺周期行为。另一方面，加强外汇市场微观监管。外汇市场微观监管立足我国资本项目未完全开放的现实制度条件，对外汇市场各类主体及其交易行为实施真实性审核、行为监管和微观审慎监管，维护外汇市场秩序。

(责编：杨曦、孙阳)