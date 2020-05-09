原标题：如何提高创业企业“免疫力”？

“创业就好比跳下悬崖，在下落过程中组装飞机。”这是职业社交网站LinkedIn（领英）联合创始人雷德·霍夫曼形容创业的一句经典表述。

如今，新冠肺炎疫情无疑又给原本就充满荆棘的创新创业之路带来了更多挑战。企业该如何应对困难，开拓生存和发展新通道？经济日报记者近日采访了多位知名投资人及创业导师，请他们为创新创业者送上提高“免疫力”的锦囊。

锦囊一：

先做全面“体检”

想要更好应对挑战，企业必须对自身有更全面的了解，客观评估困难与机遇，尤其要准确掌握财务状况。企业管理者要盘点一下自身“家底”，通过财务精细化管理、积极对接金融及投资机构等，确保现金流至少支撑6个月

“如今，越来越多创业者与投资人开始对商业本质有了更多理性思考。受疫情影响，更多创业者明确表示将回归现金流管理。”中国天使投资人联盟理事长、上古资本董事长李汉生告诉记者，在这个阶段，理性看待经济形势、强化资金流管理、稳定心态、开源节流、精益管理，都是提高创业企业自身“免疫力”的重要原则。

“疫情对创业企业影响很大，但对处于不同阶段、不同行业的创业企业的影响不尽相同。”中科创星创始合伙人李浩认为，分阶段看，产品尚处于研发阶段的公司所受影响相对较小；产品处于客户送样或销售阶段的企业则受到较大影响。

“分行业来看，疫情给信息产业、智能制造、生物医疗健康等产业带来了重大机遇。”李浩表示，近段时间，远程办公、远程教育、视频会议、生产制造自动化、红外测温、医药健康及防护等领域的企业发展非常迅猛，需要近距离接触及封闭作业的行业企业经营情况普遍不佳。

创客总部合伙人陈荣根表示，此次疫情中，医疗企业无论是业务开拓还是融资都比较顺利。提供在线产品的企业增长较快，如在线教育、在线生活服务、企业服务等大大拓宽了市场空间。同时，通过整合社会资源提供抗“疫”产品经销服务的企业也取得了不错收益。

在采访中，多位投资人均建议，疫情面前企业要对财务状况尤其是现金流有准确了解。BRIGHTEN·未来创赢管理咨询合伙人、启迪之星财税合伙人李阳清建议：“企业管理者首先要盘点一下自身‘家底’，做个全面‘体检’，算算账上的资金还能支撑几个月。如果现金流只能支撑3个月，说明企业已经非常危险了，财务状况不佳。企业要通过财务精细化管理、积极对接金融及投资机构等，确保现金流至少可以支撑6个月。”

锦囊二：补充多元“维生素”

疫情迫使企业发展节奏不得不慢下来。企业要利用慢下来的契机，重新审视商业模式，规划发展战略，完善经营管理，洞察企业风险，提升管理水平和运营效率，待疫情过后争取以最快速度将沉淀转变为长期增长机会

在做完全面“体检”后，企业就要瞄准病灶，积极补充可提高机体免疫力的“维生素”了。

“要持续创新，提高产品质量、用户价值和运营效率，提升企业的核心竞争力。”陈荣根给出几条具体建议：企业要盘点资源，制订业务和财务计划，尤其要注意规划未来收入时保守一点；注意削减成本，减少办公场地，把不赚钱的业务坚决砍掉；全员营销增加收入，开拓、维护好客户及上下游伙伴；优化或调整产品结构或销售模式，比如受疫情影响严重的餐饮行业可以开发更多外卖产品、开展网络营销等；多渠道筹资，积极申请补助、银行授信、股权融资等。

“要做好员工健康管理，减少商务差旅活动，多运用网络工具开展业务；管理好现金流，在开源、节流、控费等方面加强管控；关注企业所在地政府部门的各类扶持政策，积极申请。”李浩建议，创业企业尤其还应注重与客户及潜在客户保持顺畅沟通，耐心打磨产品，受冲击较大的行业企业要有效利用这段时间，加快提升产品品质、易用性及性价比。

“磨刀不误砍柴工。越是困难的时候，越是苦练内功的好时机。要加强管理，提升文化建设、组织建设水平，从而提高企业核心竞争力。”李浩表示。

李汉生认为，对于企业决策者来说，要更加理性、冷静地度过这一段不确定性较强的时期，把握当下，苦练内功。具体来说，企业可以从发展战略、产品质量及服务管理、精细化生产、人力资源管理、危机应对体系等方面累积企业发展的根本动能。企业应做好全方位准备，整装待发，待疫情过后以最快速度将沉淀转变为长期的增长机会。

“疫情迫使企业发展节奏不得不慢下来，这意味着收入大幅减少，但人工成本、办公室租金、设备折旧等成本并没有随之大幅降低，必然给企业带来巨大压力。”李阳清说，企业要利用慢下来的契机，重新审视商业模式，规划发展战略，完善经营管理，洞察企业风险，提升管理水平和运营效率，让业务运营与财务管理相融合。

锦囊三：积极获取“新营养”

疫情给全球经济带来了严峻考验，但同时也带来了全球产业链转型升级的机会。在新科技影响下，全球供应链重组趋势会进一步加剧。企业要积极主动拥抱新技术、应用新技术，专注机会、快速创新、勇于行动

疫情虽然给企业带来了诸多挑战，但同时也带来了新机遇。企业应该积极主动谋划，从新机遇中获取“新营养”，通过“新营养”激发新动能。

“数字化能力强的企业复工复产、开拓业务的能力明显更强。部分反应较快的企业在疫情期间及时提升数字化能力，不仅加快了转型，而且有效提升了业务水平。”陈荣根表示，企业要积极主动拥抱新技术、应用新技术，专注机会、快速创新、勇于行动。

李汉生认为，疫情期间，数字经济对传统产业影响巨大，全社会都看到了“无接触商业”、远程医疗、语音/视频会议、线上教育、远程协同办公等生产及消费模式的效率。技术赋能的应用场景迅速得到强化，传统产业线上发展将带来持续竞争优势。

“‘后疫情时代’的发展机会与‘新基建’关系密切。这也是新一轮创新创业中的重点投资关注对象。”李汉生表示，各行各业都要充分利用人工智能、物联网等，寻求自我进化，把疫情造成的损失从“新基建”中弥补回来。这将催生新的创业投资机遇，科技与应用的结合会孕育出很多新的产业物种。

那么，具体该如何发力“新基建”呢？李汉生建议从细分领域切入，强调科技与应用相结合，这是一个重要思路和机会。比如，上古资本投资了一家做自动驾驶场景解决方案的企业，名叫爱上集团。爱上成功推动L4级自动驾驶巡逻车等产品成为社会治安巡防体系的重要一环，受到行业高度认可。其核心优势在于将其在AI、物联网、5G领域的技术能力与公安、交通、旅游、应急等行业用户的核心诉求相匹配，从而深度参与到用户原有业务场景流程中。

“产品与场景应用要紧密结合，解决市场痛点问题，为客户创造价值。创业者不仅要重视商业模式，更要关注用户价值。”李汉生说，疫情给全球经济带来了严峻考验，但同时也带来了全球产业链转型升级的机会。在新科技影响下，全球供应链重组趋势会进一步加强。国内经济率先恢复将打开供应链、产业链和技术创新生态发展的机会窗口。

(责编：杨曦、孙阳)