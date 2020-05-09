原标题：求职陷阱花样频出 防范意识必不可少

日前，江苏淮安警方摧毁了一新型网络招工诈骗犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人60余人。警方查证，该团伙先后诈骗3000余人，案值近500万元。据介绍，部分犯罪团伙是利用新冠肺炎疫情期间工作难找、求职者急于挣钱的心理，通过网络诱导求职者，实施诈骗犯罪。

“对于需要预交费用的招工，求职者应提高警惕。”北京朝阳法院民一庭法官助理柴莹洁说，按照劳动合同法规定，用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。

例如，在朝阳法院审理的一起劳动争议案件中，某金融理财公司在与劳动者签订劳动合同时，以“操盘费”“押金”“风险金”等名目，要求求职者交纳费用后才能与公司建立劳动关系。李某因求职心切，再加上高额月薪的诱惑，向该公司交纳了6000元后与该公司签订劳动合同。但是，李某入职后发现，公司承诺的高额月薪是以根本无法完成的业绩为前提的，其每月仅能拿到两千元保底工资。在与该公司就离职和退还入职缴纳的费用协商未果后，李某发出了解除劳动合同通知书，并提起劳动仲裁申请，要求该公司返还上述费用。仲裁委员会依据上述规定支持了李某的请求。此后，该公司不服裁决，又诉至法院，法院最终维持了仲裁裁决结果。

对此，专家表示，如果招聘单位要求收取费用，求职者此时应该提高警惕，切勿受到高薪或灵活的工作模式诱惑而上当受骗。

“随着国内疫情得到有效控制，复工复产有序开展，在经历了一段时间的居家隔离后，劳动者求职热情持续高涨。但是，很多人在求职时往往更关注薪资待遇等，对公司提出的各种入职条件防范意识较弱，保存证据意识不足。”柴莹洁建议，求职者要尽可能多了解应聘公司及应聘岗位信息，对于工作内容、工作条件、工作地点、劳动报酬等关键信息无法提供或含糊其辞的，劳动者应提高警惕。同时，在求职过程中，应妥善保存招聘信息、聊天记录、邮件往来记录等证据。在工作过程中，注意保存劳动合同、工资发放记录、打卡记录、工作成果等相关证据。这样，在发生纠纷时，才能依法保护自身权益。

(责编：杨曦、孙阳)