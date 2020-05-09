北京市审计局：以“三清单”为突破口积极探索“治已病、防未病”工作机制

在2019年向1700余家市属部门发送部门预算执行审计问题提示清单的基础上，近日，北京市审计局又分别向61家市属企业、16个区委区政府和159个部门单位发送了国有企业审计发现问题及风险提示提醒清单和经济责任审计发现问题清单共计4000多本。在创新建立审计提示提醒机制，加强审计成果运用，提高审计监督效能，推进审计全覆盖，切实发挥审计“治已病”“防未病”作用等方面进行积极探索和实践。

一是注重“一果多用”，综合分析审计发现的问题。“审计提示提醒三清单”对近5年预算执行审计、企业审计、经济责任审计三类审计成果进行了分析研究，总结提炼各类审计中发现的普遍性、突出性、苗头性问题，制定问题清单。其中预算执行审计问题清单包含十方面38类60多个问题；国有企业审计问题清单包含九方面30类305个问题表现形式，提出预防措施22项；经济责任审计问题清单包含九方面49类157个问题表现形式，提出预防措施70项。

二是及时提示提醒，有效推进审计全覆盖。“审计提示提醒三清单”通过提示各区、各部门、各单位及时对照检查，开展自查自纠，既促进相关部门单位未病先防，及时堵塞漏洞、健全制度，防范有关问题的产生，解决屡查屡犯问题。又扩大审计成果效能，做到政府审计监督一批、指导带动内部审计实施一批，有效推进审计监督全覆盖。

三是规范审计行为，进一步提高审计权威性。“审计提示提醒三清单”在发送给被审计单位的同时，梳理相关法律法规，将清单与适用法规一起提供给市、区两级审计机关业务部门，有利于统一问题定性、统一处理处罚，有效促进审计规范化、标准化建设。如：针对企业审计发现的问题，整理适用法律法规98个；针对经济责任审计发现的问题，整理适用法律法规80个。

下一步，北京市审计局将对“三清单”作用效果进行跟踪调查，了解被审计单位及审计一线适用情况，及时修订完善,实现动态管理，形成长效机制。（来源：审计署审计宣传中心）

(责编：杨曦、孙阳)