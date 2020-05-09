河南省审计厅：清欠工作审计为企业复工复产按下“快进键”

为有效推动党中央、国务院和省委、省政府部署要求落地落实，缓解企业资金压力，助力企业复工复产，4月份，河南省审计厅采取“统一领导、分级负责、分步实施”的方式，组织各省辖市审计机关共同开展清理拖欠民营企业中小企业账款专项审计。

一、科学制定方案

清理拖欠账款工作涉及面广、政策性强、时间跨度大。省审计厅在认真研究学习国务院和省政府有关工作方案的同时，及时向审计署进行请示汇报，并与省工业和信息化厅、省清欠工作领导小组办公室等部门进行充分沟通，了解审计任务要求，明确审计工作重点，研究制定审计工作方案，从审计目标、审计范围、审计内容和关注重点、审计组织分工、审计工作要求等方面进行了规范。同时建立联络督导机制，省审计厅及时对各地审计工作开展情况进行跟踪指导、督促检查，确保审计项目高质量实施。

二、把握审计重点

审计中，重点关注清理拖欠民营企业中小企业账款相关政策落实，2019年清理拖欠民营企业中小企业账款目标任务，以及2020年清偿计划、清偿方案制定和落实等情况，特别是全省各地区各部门清欠任务部署、清欠台账建立、新增拖欠账款、绩效考核和责任追究、源头防范及长效机制落实等情况，深入揭示“零清偿”和清偿进度慢，“新官不理旧账”，瞒报漏报、恶意拖欠，新增拖欠等行为，加大通报、督办、追责和处罚力度。通过强化审计监督，确保2020年6月底前台账内500万元以下无分歧欠款清零，年底前全部无分歧欠款实现应清尽清，提振民营企业中小企业发展信心，激发市场活力，维护政府公信力。

三、加强研究型审计

在做好“卫士”的同时，努力当好党委政府“谋士”。通过重点抽查规模大、时间长、反映多、“零清欠”的拖欠项目，系统梳理规划立项、预决算管理、资金平衡方案、实际执行、合同文本、考核评价、约束惩戒等环节存在的问题，从体制机制层面，分析问题原因，并有针对性地提出审计建议。此外，及时收集各地区各部门在推动清理拖欠民营企业中小企业账款工作中的经验做法，分析研究推广价值，并以适当形式予以反映，努力为省委、省政府科学决策提供全面客观参考依据。（来源：审计署审计宣传中心）

(责编：杨曦、孙阳)