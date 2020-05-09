加强政企共建 努力实现优质高效建设目标

4月29日，中建七局交通公司与天津市津南区葛沽镇人民政府天津葛沽市政项目全面从严治党暨联创共建活动启动会召开。会上，全体参会人员观看反腐倡廉沙画宣传片《以案为鉴 警钟长鸣》，葛沽镇人民政府与中建七局交通公司签订《联创共建实施作业书》，天津市津南区葛沽镇人民政府副镇长董玉彬，中建方程(天津)城市建设发展有限公司副总经理张鹏，中建七局交通公司纪委书记刘付龙共同为“陈超英廉洁文化示范点”揭牌。

董玉彬高度赞扬此次联创共建活动的规范化和标准化，并要求双方要落实《联创共建实施作业书》，合力推进各项要求落地落实落细，为葛沽镇城镇建设高质量发展提供坚强的纪律和作风保障。

刘付龙从加强配合协作、强化警示教育，加强“政企共建”，突出实效彰显特色，创新方式方法等方面对项目廉洁文化建设以及后续联创共建工作提出建议。他强调，项目部全体员工要以此次启动会为契机，坚守岗位、履职尽责、廉洁从业，努力实现优质高效的建设目标，为葛沽镇美好城市建设贡献中建力量。

会议还宣读了《联创共建廉洁文化示范点实施方案》；签订了《廉洁从业责任书》、《项目廉洁从业承诺书》、《关键岗位廉洁从业承诺书》、《项目廉政合同书》；项王海伟代表了项目部作廉洁承诺，项目班子及关键岗位人员作了廉洁集体宣誓；为全面做好廉洁文化示范点创建工作，联创共建单位还为项目部赠送了一批思想教育书记及廉洁书籍，聘请了项目部廉洁监督员。最后参会人员共同在“合规诚信 自律清正 工程优质 团队优秀”横幅上签字留念。(中建七局交通公司华北分公司天津葛沽项目孙瑞、梁天宁)

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