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蛋壳公寓能量守卫官郭艾伦助力椋鸟计划第五季

2020年05月09日14:20  来源：人民网-财经频道
 

日前，国内互联网长租公寓运营商蛋壳公寓，官宣篮球明星郭艾伦为专属毕业生的租房项目——椋（liang）鸟计划第五季能量守卫官。

目前，郭艾伦的品牌海报已经在蛋壳公寓App正式上线。据了解，郭艾伦作为该项目的能量守卫官，携手蛋壳公寓椋鸟计划第五季，助力2020应届毕业生顺利更换生活主场，为今年高校毕业生送去毕业租房0押金、免费换租等专属租房优惠，并提供整套租房安家解决方案。

“心之所向，漂亮上场，无与伦比够DAN拼！”郭艾伦通过微博，邀请毕业生参与蛋壳公寓椋鸟计划第五季，0负担开启租住新生活。

 

蛋壳公寓相关负责人表示，作为专门面向应届高校毕业生的优惠租房项目，五年来，蛋壳公寓椋鸟计划已经累计惠及百万毕业生。此次携手郭艾伦，是为了进一步激发品牌活力，将更多的安心租住理念和优惠补贴传递给更多的毕业生群体，与年轻群体打成一片。

上述负责人解释称，作为中国男篮明星球员，郭艾伦曾多次率领辽宁队和国家队取得了辉煌的成绩，他阳光的形象、出众的个性以及自信向上的态度，与蛋壳公寓打造的年轻、时尚、安心元素高度契合。此外，身处后疫情时代，蛋壳公寓正在开展的五月租住安全季，也为广大租客提供了多重优惠福利，构筑安心租住的护城河。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)
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