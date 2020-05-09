中欧班列防疫物资专列从武汉开出 18天后抵达塞尔维亚

人民网北京5月9日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，5月9日上午10时，满载3500立方米、294.42吨国际合作防疫物资的75041次中欧班列，从中国铁路武汉局集团公司吴家山站开出，驶往塞尔维亚共和国首都贝尔格莱德，支援塞尔维亚及周边国家抗击新冠肺炎疫情。从“世界驰援武汉”到“武汉回报世界”，随着国内疫情防控形势持续好转和经济社会发展秩序加快恢复，中国为疫情防控国际合作作出越来越大的贡献。

当前，欧洲疫情防控形势仍然严峻，急需大量防疫物资。3月至4月份，铁路部门通过中欧班列，已累计向欧洲发运国际合作防疫物资66万件、3142吨。此次从吴家山站开出的中欧班列专列，共装运50个集装箱，全部装载国际合作防疫物资，包括湖北等地生产制造的口罩、防护服、护目镜、医疗器械等。专列将从阿拉山口出境，预计18天后抵达贝尔格莱德。

为确保专列安全正点抵达，铁路部门加强协调联动，与海关等部门和相关企业密切配合，开辟绿色通道，精心做好货源、箱源、车源及劳动力组织，优化作业流程，提高办理效率，实行“一站式”定制服务，同时加强全程运输组织，畅通口岸交接作业，密切沿途各国铁路协调联动，确保防疫物资以最快速度发往目的地。

中欧班列（武汉）3月28日恢复常态化开行以来，保持稳定开行，已累计开行15列，发送货物1366标箱，在打通国际产业链供应链、助力湖北及周边地区外贸企业复工复产、支持国际防疫合作等方面，发挥了重要作用。

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