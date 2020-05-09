小学生如何提升英语素养？作业帮直播课名师有高招

英语，可能是中国教育领域最有争议的学科了。

一方面，它长时间陷入该不该学的讨论骂战中；另一方面，在和其他基础学科的比较下，英语教育资源不均的现象尤为明显。

久而久之，成了很多人的不可言说之痛。

虽然每个人都或多或少地了解过英语教育差距的存在，但却少有人愿意去深入追问这一话题的细节，而中国孩子英语水平差异的话题顺势成为了不忍心细说的“心酸”。

在诸如“9岁中国女孩联合国演讲”的新闻下，网友们习惯于用自嘲掩饰羡慕，自嘲用中文谐音背单词，自嘲生在小县城“俺果然比不过大城市的娃”。大家哈哈一乐，谁也别提背后的苦涩现实。

变革总在僵局背后。在这个“特殊职业”出现后，事情悄然发生了改变。

01

王佳宝没能留下那个学生，那个“四字弟弟”。

他打电话给学生的姥姥，诚诚恳恳地说了许多，什么“再穷不能穷教育”，什么“这个孩子打心底好学，每次上课都把手举得特别高”，姥姥犹豫不决的态度依旧没变。

王佳宝最后着急又心酸地问：“学费的话我自己给他贴三四百行不行？孩子是真的想学。”

但最终孩子姥姥还是婉言拒绝了他的好意。他们是典型的留守儿童家庭，年迈的姥姥没钱供外孙继续学习英语，孩子的父母又长期在外打工，看不到儿子的生活状态，也未曾了解过小孩对英语学习的兴趣。

王佳宝是作业帮直播课的一名小学英语老师，教的是在线直播班课，同时面向上千个学力相近的孩子进行直播授课，教小学英语。因为学生多，所以每个学生的收费相比线下相对便宜。老师们来自北京，都是背景良好的优秀教育工作者。

“四字弟弟”跟姥姥生活，能来上王佳宝的课，还是因为他恰好遇上了课时短费用低的一门寒假特价课。他在上过体验课后第一次了解到英语学习也有简单模式，于是抓住机会报了几百元的寒假班。

在作业帮的课程直播间，平台会根据学生“进教室”的时间来分配虚拟座位，这个小男孩每节课都是前6名。

每次到了互动环节，王佳宝都能在小小的视频框中看到他努力地举手，把小手抬得特别高。无论是向他提问还是让他跟读，小家伙都特别配合——“他是真的想学好，你从他的眼里能看到光的”。

那个寒假王佳宝有时一天上三节课上到口干舌燥，但看到这个学生时成就感都会油然而生，“像喝了一桶红牛”。

整个寒假课期间，王佳宝一共给“四字弟弟”上了七节课，在最后一节课前，他已经知道了这个小男生会离开课堂。王佳宝记得自己本来是不想哭的，可是在下课说“再见”时，他看着小男孩噼里啪啦地掉眼泪，自己忍不住也“哭了一鼻子”。

王佳宝上课时与学生互动

对于那些成熟懂事的留守孩子来说，“别总问父母要钱”“别给家里添负担”是天打不动的第一准则。通过网络课程线上学习这件事一听就太过“奢侈”，更何况还是要学周围人眼中“不太实用”的英语。

这个名字有四个字、每次上课都认真配合的“四字弟弟”，最后还是离开了课堂，成为了王佳宝上万个学生中最令他遗憾的一个。

与“四字弟弟”一样，中国有众多三四线的城市和县城、乡镇，在这些地方的小学里，学生的口语交流还仅限于一板一眼地背教科书上的中式“英语顺口溜”：“How are you？I'm fine 三克油”。

《我在未来等你》片段，用“榨汁”记“judge”，用“卖牛”记menu

而在知识含量极高的海淀各附属幼儿园里，四岁孩子能掌握1500个英语词汇。

袁琰一直想开发一套适合全国小学生学习的英语课程。她是作业帮直播课小学英语负责人，出生在重庆的一个小镇，初中时学校里甚至没有英语老师，是地理老师转岗过来教英语。回顾自己考上四川外国语大学、拿下英语专业八级证书的经历，袁琰觉得，这就是“从教育资源特别贫瘠的地方，走到教育资源极为丰富的过程。”

而等到她接触互联网线上教育，同时面对来自全国各地的学生时，她才第一次在教育行业体会到了“震撼”的情绪。

“我上课时看直播镜头里的那些孩子们，学习的环境特别不一样。有的孩子在特别暗的屋子里面，房顶上一根电线吊着那种黄色旧灯泡，是拿着一个手机在上课；而有的孩子是坐在电脑桌前，你能看出家里装修设备都很豪华。”

袁琰老师上课时直播间截图

这些同龄孩子之间的学业水平也存在着差距，有的农村孩子连26个字母都认不全，有的孩子已经能流利对话——

“我觉得自己好像看到了整个中国的缩影，整个中国英语教育的缩影。”袁琰这样说道。 袁琰和王佳宝都在教学时瞬间意识到，担任过外国访问学者或是一级名校毕业的他们，对于那些教育水平偏弱的地域学生来说或许不只是“普通老师”这么简单。

与中国1.8亿中小学生对应的，是数字庞大的英语老师缺口，那些名校毕业的优秀教师注定无法“分配均匀”，他们对十八线城市的学生来说可能是永远无法获得的稀缺教育资源，但也是画龙点睛、让孩子们找到学习窍门的关键。

线上教育的形式，或许会成为改变贫困地区学生命运的希望。

02

王佳宝童年时期学习英语的经历其实和袁琰很类似，他第一次上英语课时只觉得老师“叽哩哇啦一顿吵，听起来像鸟语”，小地方有的英语老师的水平也不高，教的一些词汇句子又或是语音语调都是错的。

他至今记得那个老师把完全没学过英语的他点起来回答问题，自己低着头脸憋了很红都说不出来。

“那一瞬间，我觉得自己这辈子都学不好英语了。”

单词背了就忘、用中文谐音学发音、学起英文语法就像读天书、句子结构看不懂、不愿说英语……王佳宝与袁琰发现，这些广大中国孩子面临的通用难题，和自己当年学习英语时的状态几乎一样。

幸运的是，童年的他之后遇上了一位极为耐心的英语培训老师，把自己总结的方法窍门慢慢教给学生，让王佳宝找到了英语学习的“正确打开方式”。

而现在，师生身份互换，轮到了他去成为其他学生的“幸运老师”，去总结汇编英语学习的地图。

学生写给作业帮直播课老师的信

由于作业帮直播课是面向全国，学生情况复杂，老师们需要顾虑到要让每一个孩子都能听懂、能运用。袁琰和王佳宝决定从最基础的方法窍门开始，抽丝剥茧把知识点全部碾碎，让每个学生都能有机会推开英语学习的大门。

以背单词这项最基础的事情为例，如果学生用多读几遍强行记住的方式，总有一天会遭遇瓶颈。

“孩子的小脑瓜就那么大，你使劲背能记下来几个？能记下200个，还能记下2000个吗？当词汇量不断增加，死记硬背的方法慢慢就不再能起效，这个时候，你会发现自己跟不上了。”

王佳宝认为，这是不少孩子上初中后英语学习掉队的原因，特别是小城市、小村庄里的孩子，他们的英语老师或许从来没有教过如何背单词，只要求学生盯着教科书上的几十个词硬背。

小学英语团队开始着手研发针对单词记忆的教学方法，尝试把成千上万个单词背后的组词方式与逻辑简化为小技巧。

比如sweet这个单词，大部分老师会直接让孩子们记拼写，但王佳宝会这么教：

“宝贝儿你想想，这个s像个小蛇，小蛇是怎么说话的，试着学一学？”

“对啦，这个‘ee’是个长音，我们上节课学过对不对，可以试着说给老师听吗？”

当孩子们跟着他读出来这个单词，这个学习和记忆的过程就完成了。 他认为，要让学生试着开口、试着背诵、试着理解……一定要多给孩子们多几次尝试的机会。

作业帮直播课学生的笔记

在教龄九年的袁琰看来，英语相比于数学、物理等学科来说更像是一门技能，没有一层又一层互相包裹递进的理论知识，而是更重视“第一次”正确与否。

第一次开口读句子、第一次了解语法体系、第一次了解音标发音……在实际生活中，尤其是教育资源比较匮乏的小地方，这些需要重视并纠正错误的“第一次”往往会在全班人附和般的集体朗读中蒙混过去。

普通的英语老师也没有精力对孩子们进行一一纠正，更何况还要考虑到孩子们的自尊心问题——“小孩子不要面子的嘛？要是读的不好说不定会被小朋友们笑呢。”

这一问题，则被作业帮的AI直播平台解决。重金打造的AI系统能够自动识别每个孩子们的发音语调是否标准、给出评分，并对读错了的单词句子进行标红，提醒孩子进行改正。

袁琰和王佳宝遇上过无数从未接触过英语的孩子，他们在这套课程体系中实现了许多“第一次”：标准的发音、完整的体系、细致的知识点……

“你的任务就像是教他们去推开学习英语的大门，要让他们敢于去伸手，让他们知道这扇大门没有那么沉重。轻轻一推，它就开了。”

不过，袁琰也坦言说很多偏远地区的孩子会因为经济条件有限、实在负担不起，上了几门课后就不学了；又或是家长的偏见，认为只有语文、数学才是主科目，不愿继续培养。

“但只要这套知识点能细致地传递给他们，就算为他们开了个好头吧。”

袁琰和王佳宝都知道，自己的能力始终有限，没法握住每一个孩子的手。但他们都不约而同地提及：“我可能是这个孩子人生中遇见的第一个或第二个英语老师，不能马虎。”

这些孩子们的学业就像是铁路上一列列掠过的火车，有人是磁悬浮高铁，有人还是绿皮火车，有些资质天生就被决定。

“没关系，我们去提速就好了，去让他们成长得更快，去让孩子的这趟(人生)列车能走向更远的地方。”

03

互联网线上课程带来的最大改变，就是对偏远地区投放优质教育资源的一次倾斜。

海归的王佳宝调侃说自己在公司都算不上学霸。为了设计课程，他跑去问清华毕业的同事当初是如何学习复习，同事说自己的方法“比较笨”，就是假期多学、在高一就把知识点学完了，然后高二高三一直在复习巩固，再夹杂着学习一些大学的知识点。

王佳宝虽然也觉得“学霸之路”难以复制，但同事的例子却让他意识到了一点，那就是英语这门课程，一定是越早开始越好。

袁琰对此的理解是，英语对中国人来说其实更像一个技能，一个完全学通了之后能“一劳永逸”的技能。小学学通英语，之后的初高中就不必再为英语烦恼，可以把更多时间和精力转移到其他科目上。

如何算学通呢？

王佳宝觉得，可能是“全面”。

英语学习，是个追求“滴水不漏”的过程。有些孩子在小学时没学好听力、口语、语法、阅读、写作等，等到初三高三才匆忙地去弥补时，要付出更多的时间成本。”小学学漏一个全盘皆输。”

在他看来，一套好的英语课程应该是“全方位360°无死角”的课程，要包括更多全而精的知识，让学生们该学的都能学到，还能在学习中开放视野。

袁琰和小学英语团队的老师们开发出了一套兼容并包、可以容纳全国不同程度学生的作业帮直播课小学英语“super E”英语体系。

这套小学英语课程体系由中教外教共同配合上课。课上，中教老师纠正读音讲解方法，外教老师把关地道口语，并通过多种形式的学生互动练习让孩子实现高频率的口语练习机会；课下，通过APP自主练习，保障课程效果。

特地开发的“浣熊背诵四步法”，让孩子脱离死记硬背的苦海，学会理解性记忆，使背下的单词、句式、文章能够融会贯通。

而作业帮独家的EFIS智能学习系统，能够以大数据记录孩子的学习轨迹，以数据化的检测与报告帮助查缺补漏，达成王佳宝老师所说的“全方位360°无死角”。

谈到它背后的理念，袁琰说是“教方法”，这是她眼中学习的原动力，只有方法才能让孩子更高效、更快乐地掌握知识。

就像数学书上“奇变偶不变、符号看象限”，这种公式顺口溜最适合学生记忆，作业帮便也总结了许多关键词，把知识点完全拆开后再进行统一归纳：

比如英语名词复数要加“s”或“es”的知识点，被总结为了“四线城市”，这四个汉字的声母分别是“s”“ch”“sh”，英语名词末尾看见这几个字母，就知道该加“es”了。

如果课上没及时记住，每个课程配备的辅导老师便会在课后进行补充、耐心讲解。

老师们使用的教材，是辛苦研发出的“滴水不漏”款。在总结全国共19套教材引进的基础上，斥百万巨资引进了为6-12岁中国学生量身打造的牛津原版Starlight教材，带给学生国际视野。

更重要的是这套教材的实用性，它覆盖了小学阶段的高频考点，能同时提升听说读写译等各项能力。不仅对标了国家新课程标准，还同时与欧标剑桥等级考试对应。

在这套课程体系下，老师们可以配合着最全面的教材，针对学生们的整体学习水平，灵活调整教学方式。

现在，英语课程体系已经越来越完备，招生量逐渐加大，老师们又根据在线平台的数据总结出更多规律。但每次面对全国各地的几千名学生，他们还是会觉得有压力，这种敬畏之心，是因为生怕一节课讲不好，浪费了学生的学习机会。

王佳宝坦言，他近十天内都没有好好休息，忙着研究课程、忙着做上课的PPT。有的老师追求完美主义，上课时不小心口误了一个知识点，纠正之后，课后还会自责不已。但其实，快节奏、精益求精，已经是英语团队老师们的常态。

“面对几千名孩子，你能在后台的视频里看到很多孩子眼里都有光的，他们可能是第一次上这么有体系的英语课。”

这份压力某种意义上也是老师们前行的动力，他们从中感受到了一份情怀，一份少有的教育使命感—— “我们愿意点灯熬油地教，就是因为值得，想要教得更好、更精细化、更漂亮、更完美、更适用于每个小朋友。”

作业帮直播课小学英语团队

袁琰一直说，对于千千万万个中国孩子来说，可能缺的就是这一次尝试，能打开视野、点通窍门的契机。

这是跨越山川、突破教育资源屏障的机会。

(责编：许维娜、夏晓伦)