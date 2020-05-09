国际企业加速布局中国市场 共创经济新业态

人民网北京5月9日电 （记者乔雪峰） 经济全球化与科技进步互促共进，推动了新一轮科技革命和产业变革孕育突破，也加速了数字经济、人工智能等快速发展。特别是中国，已经成为全球经济发展、全球产业升级迭代的不可替代的一环，越来越多的国际解决方案，正走进中国，加速布局中国市场，共创经济新业态。在天九共享集团全球CEO、苹果公司原全球副总裁戈峻看来，中国在抗击新冠肺炎疫情中取得的成绩，已在全球范围内成为教科书式的经典范例，为疫后经济复苏和市场经济成长奠定了重要作用，也让国际市场中优质企业进入中国的信心大振。疫情过后，中国仍然是全球最大的消费市场，拥有最大的消费群体，会形成大规模的消费，为海外优质产品和服务进入中国形成大规模消费夯实了基础。

近年来，中国一直坚定不移地实施“走出去”和“引进来”的市场开放政策，中国的关税政策、外贸体系也不断与全球各国接轨，形成彼此互惠互利、相互依赖的“经济共同体”。而随着中国经济的不断发展，人民大众的收入水平和生活质量也在不断地稳步提升。生活质量的提升，则进一步促进了消费市场的再升级。富起来的中国家庭，对于优质国际品牌的需求与日俱增，而大量优质、高知名度的国际品牌，顺势在这片“肥沃”的土壤中落地生根、开花结果。

未来经济全球化正朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。戈峻认为，“独木不成林，孤雁不成行”，国内外的企业正更加紧密地合纵连横，整合资源，趋利避害，共创新业态，共享新成果，共赢经济全球化发展的未来。在近期举办的第二届全球独角兽商机共享大会暨十大海外独角兽中国首席合作伙伴招募仪式上，全球十余个新经济领域的独角兽企业进入中国，加速布局中国市场。

相关人士指出，转型升级是大势所趋，国内外企业应该利用疫情“暂停”的机会修炼内功，为后续布局全球市场夯实基础。比如，对于办公的移动化如何进行深入推进，业务的在线化是否可以进一步深化，营销的社会化是否可以更广泛？这些都是应对企业转型应该思考的问题。戈峻表示，不管是国外企业布局中国市场还是中国企业走出去，企业产品结构是否合理和富有前瞻性，业务平台是否扎实、牢靠、扩展性强，品牌如何富有忠诚度，以及企业管理体系是否更加智能高效等问题，都需要在积极拥抱新经济模式时思考。

新产业、新业态、新动能不断涌现，不仅推动了世界经济繁荣发展，更推动了全球各国消费市场的共享。已经成为全球第二大经济体的中国，其稳定增长的消费需求，不仅仅是刺激国际品牌的生产与营销，更是盘活其研发设计、原料产地、OEM代工厂、物流运输、代理经营等全球产业链条的核心驱动力。

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