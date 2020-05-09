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新闻分析：出口反弹进口走弱，稳外贸仍需加力

2020年05月09日15:34  来源：新华网
 

　　新华社北京5月9日电　题：新闻分析：出口反弹进口走弱，稳外贸仍需加力

　　新华社记者刘红霞、程迪、丁乐

　　海关总署最新数据显示，4月当月我国货物出口同比增长8.2%，进口下降10.2%。这种“出口升进口降”的态势与一季度情况大体上形成“反转”。怎么看这种“反转”？后续稳外贸可以从哪些方面加力？

　　数据显示，4月份我国外贸进出口总值2.5万亿元，同比微降0.7%。其中，出口1.41万亿元，增长8.2%；进口1.09万亿元，下降10.2%；贸易顺差3181.5亿元，增加2.6倍。

　　图表：由降转升！我国4月出口同比增长8.2% 新华社发 李栋 制图

　　跟一季度的同比下滑11.4%相比，4月份出口反弹幅度出乎不少人预料。

　　“原本以为4月份情况也不会太好。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明坦言，“或者即便有所改善，也不会有同比这么大的增长。”

　　他分析认为，一方面，2019年4月出口基数较低，客观上为今年4月增长提供了条件。更关键的是，外贸企业4月份出现了实打实的出口回暖。

　　对外经贸大学国际经济研究院副院长庄芮认为，4月份出口反弹是个积极信号，显示出中国经济的强劲韧性以及外部市场对中国制造的强大需求。

　　记者调研发现，这一反弹有多方面因素支撑。其一，这得益于一些外贸企业及时调转“船头”，开拓新兴市场，全力以赴保生产、保订单。

　　位于江西省萍乡市芦溪工业园的中材江西电瓷电气有限公司内，工人们开足马力生产支柱绝缘子产品。“受海外疫情影响，一些传统市场订单难以为继。我们及时转变策略，重点开拓新兴市场，公司前4个月对‘一带一路’沿线国家实现出口交货量同比增长31%。”公司董事长张旭昌说。

　　同时，这一反弹也存在订单推迟交付因素。浙江省慈溪市帅淋洁具有限公司总经理潘迪权告诉记者，二三月份先是停产，后来又遇到海外客户要求推迟收货，许多订单都在4月份出去了。

　　“要清醒看到，出口单月反弹并不一定代表长期趋势。”庄芮说，鉴于疫情在境外扩散带来的不稳定不确定因素增多，后续出口走势如何还难言乐观。

　　数据还显示，4月当月我国进口出现两位数的下滑。相比一季度，下滑幅度扩大了9.5个百分点。

　　白明认为，4月进口走弱确实值得关注，但也要客观看待。应该看到，我国进口的大宗商品中，部分商品4月份价格出现明显波动，其中不乏下滑的商品。

　　“既要看进口的数量，也要看进口的价钱。”他说，“有些东西进口量没有变化，但价格显著下降，这也会反映到进口额上。”

　　业内人士认为，没有必要对单月出口反弹与进口走弱反应过度，要清醒地认识到，我国总体外贸形势依然复杂严峻，必须继续加强稳外贸工作。

　　截至目前，我国在减税降费、信贷融资、关税保证保险等方面出台了一系列实招硬招，为广大外贸市场主体增添了动力。

　　东莞市衡正光学科技有限公司负责人说，疫情后遭遇资金回笼困难等问题。东莞银行通过“支小再贷款”工具，仅一天完成贷款发放，提供了一年期流动资金贷款300万元，利率低至4.55%。“资金迅速缓解生产经营压力，解了燃眉之急。”

　　面对更加复杂严峻的形势，如何稳住外贸基本盘？业内人士认为，要锲而不舍深化改革扩大开放，“危”中求“机”。

　　海关总署署长倪岳峰日前接受新华社记者专访时表示，市场有所呼，改革有所应。下一步海关将不断充实稳外贸政策“弹药库”，包括力推全产业链保税，不断降低企业运营成本，提升通关效率。

　　业内人士认为，广大外贸市场主体要在开拓新兴市场、转型升级上下更大功夫，同时也可多把眼睛“向内看”，更好利用国际国内两个市场、两种资源，进一步增强我国外贸的韧劲。

(责编：杨光宇、曹昆)
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