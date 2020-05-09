四部门：双创示范基地创业就业“校企行”专项行动启动

人民网北京5月9日电 （记者林露）记者今天从人社部获悉，近日，国家发展改革委、国资委、教育部和人力资源社会保障部四部门联合印发通知，部署启动双创示范基地创业就业“校企行”专项行动。

通知要求，依托企业和高校两类国家双创示范基地，以释放一批就业岗位、提供一批创业就业导师、发布一批创新创业需求、对接一批优秀创业项目、打造一批创业就业服务品牌、组织一批成果展示等“六个一批”重点任务为抓手，搭建协作平台，加强资源对接，提升服务水平，为高校毕业生就业创业营造更好环境。专项行动将在以下四个方面发挥积极作用。

一是发挥企业基地创新生态优势，挖掘就业岗位潜力。央企类双创示范基地共13家，包括国家电网、中国移动、中国电信、航天科工等行业龙头企业。充分发挥13家央企示范基地带动作用，释放一批岗位吸纳高校毕业生就业。在此基础上，部署央企示范基地引导下属单位及创业生态上下游企业充分释放岗位需求，以招募创业合伙人、员工招聘、提供实习和见习岗位等多种形式，多渠道为高校大学毕业生提供就业机会。后续，专项行动实施范围还将进一步扩大至其他企业示范基地和中央企业。

二是挖掘利用央企人才资源，加强对毕业生创业就业指导。大学生创业就业最突出的问题就是缺乏经验，“校企行”专项行动要求各企业示范基地充分发挥经营管理人才优势，推出一批管理和技术骨干，兼职担任大学毕业生、创业团队创业就业导师，为毕业生团队创业、学生就业提供精准指导，帮助创业团队制定发展战略、确定发展计划，对接行业资源，助力优质创业项目落地见效。同时，组织全国创业培训讲师大赛获奖选手、各类创业培训机构优秀讲师，担当就业创业导师，向高校毕业生提供指导服务。

三是强化创新资源供需对接，促进大学生创新创业效果提升。由清华大学、北京大学、上海交通大学等19家高校示范基地，遴选一批有市场前景和创业意愿的优秀大学生创业项目，向企业示范基地集中发布，并由企业示范基地择优支持对接孵化，纳入自身产业创新生态。同时，组织企业示范基地向高校发布技术创新需求榜单、技术创新需求命题，由高校示范基地创业团队采取“揭榜”方式承担技术创新任务。通过互联网+大学生创新创业大赛评比、项目对接路演等多种方式，促使高校创新创业成果与企业供应链和创新链精准对接，既为央企输入新的创新创业血液，也为高校大学毕业生提供创造新的就业创业机会。

四是整合相关政策手段，提高就业创业服务质量。实施“高校毕业生就业创业促进计划创业引领活动”，落实税费减免、创业担保贷款、创业补贴等各项扶持政策，提供创业培训、创业帮扶等精准的创业服务。举办2020年“融通创新”主题日，更加鼓励大企业面向高校毕业生创业团队开放创新资源、开放场景应用、开放供应链市场。举办就业创业服务专项活动，为企业双创示范基地、创业项目和创业需求、离校未就业高校毕业生提供人力资源服务支持。

通过实现双创示范基地创业就业“校企行”专项行动，将为高校毕业生就业创业开辟更多渠道，也将更有力地促进和带动大学生就业创业，提升大学生就业创业质量。

(责编：林露、李昉)