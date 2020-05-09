原标题：文化引领社会资本办医新模式 阳光融和医院四周年成效显著

2020年5月8日，国内首家由保险企业设立的社会办医医院--阳光融和医院迎来四周年生日。这家由阳光保险集团与潍坊市政府合作创办的医院，成立四年来，先后通过了国际JCI认证、国际 HIMSS EMRAM7评级及国内三甲综合医院评审，其医院质量、管理、服务和信息化建设水平均达到国际先进标准。2020年初，在抗击新冠肺炎疫情工作中，承担城市重任，成为中国当前社会办医新模式的杰出先行者。

阳光融和医院是在国家深化医疗体制改革、供给侧结构性改革发展战略和推进健康中国建设新形势下，开诊面积最大的大型非公立综合医院。

阳光融和医院集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、转化医学与产业发展为一体。开业四年来，医院门急诊总量突破160万人次，医院多项疑难手术填补省市及国内空白。体检15.10万人次，入院11.4万人次，出院11.29万人次，门诊加住院共开展各类手术及操作(包含内镜等治疗性操作)5万台次，三四级手术占比达56%，各项业务指标不仅高于当地大型三甲公立医院，而且处于全国领先水平。患者满意度长期保持在97%以上。2019年，阳光融和医院还被山东省卫健委、山东省发改委、山东省财政厅等5部门联合确定为现代医院管理制度省级试点医院。

抗击疫情，阳光融和彰显爱与责任

自新冠肺炎疫情发生以来，作为积极践行阳光文化的大型综合医院，阳光融和医院第一时间积极选派医护人员驰援武汉。1月25日，阳光融和医院选派综合ICU护士魏震跟随山东医疗队首批驰援湖北，并火线提交了入党申请书，这也是保险业首次派专业医护人员驰援疫区。同时，阳光融和医院还被确定为潍坊市级新冠肺炎定点收治医院，成为山东省10家新冠肺炎集中收治定点医院之一,承担着当地新冠肺炎患者的集中救治工作。阳光融和医院胸肺中心主任胡风标，临危受命担任疫情防控小组首席专家，每天带领感染性疾病科专家团队工作十四五个小时，救治、查房、会诊等等，他们抓紧每一分每一秒，与疫情赛跑。

据医院相关负责人介绍，为应对新冠肺炎疫情，阳光融和医院全员取消休假，第一时间做出总动员，在市委、市政府的统一调度下，在市卫健委和市集中救治管委会的直接领导下，通宵改造完成新冠肺炎诊疗隔离区，成为潍坊市最早具备收治条件的完整病区的医院，并因此受到了山东省新型冠状病毒感染的肺炎疫情处置工作督导组的高度肯定。

辉煌四载，成中国社会办医先行者

一直以来，阳光融和医院以阳光保险集团的“爱与责任”为文化引领，始终深入践行“以病人为中心，以医生为财富”的核心价值观。不仅奋战在抗击新冠肺炎疫情一线，而且也凭借其文化发展理念，成为中国社会办医的先行者。

四年来，阳光融和医院坚持差异化、错位发展理念，刷新了社会资本办院独特的高度，全面体现国际化、现代化、人性化、数字化的时代特色。阳光融和医院要求所有工作人员十步之内要关注病人，五步之内微笑，一步之内自报家门，把每一位患者都当成尊贵的客人，让每一位患者都感到了温暖、舒适、安全和希望，医院始终将“打造最值得信赖的、代表医改发展方向的、国内一流的大型综合医院”作为不懈追求。

阳光融和医院全面推进数字化，致力于打造智慧型医院，整合医院信息系统(HIS)、实验室系统(LIS)、医学影像系统(PACS)、远程诊疗系统(RIS)等一百多个子系统，建立了临床数据中心(CDR)，实现患者、门诊、科室、病房数据信息即时互联，人流、物流、业务流、信息流、资金流高效同步，为患者带来简单、智能、便捷、自助式的就医新体验，并以“互联网+医疗”积极探索B2C、O2O服务模式，让老百姓不出“家门”就能享受国际、国内知名专家的线上、线下诊疗服务。目前，阳光融和医院已获批互联网医院执照，并正式纳入山东省互联网医院监管体系，互联网医院建设正全力推进，线上挂号、图文问诊、视频问诊等功能已上线实施。

阳光融和医院先后通过了国际JCI认证、国际 HIMSS EMRAM7评级。其中JCI被全球医疗界誉为“金标准”，全世界公认的医院管理和服务的最高标准，也是世界卫生组织认可的认证模式。不仅如此，阳光融和医院还先后与美国哈佛大学Joslin糖尿病中心、美国杜克大学、以色列舍巴医学中心、澳大利亚医学影像中心等十几家国内外一流医疗机构建立战略合作，并实行MDT多学科协诊模式，集成打造全面、系统、专业的疾病诊断中心，多项技术填补国内、省内空白，医疗技术水平和服务水平达到国际一流标准。

阳光融和医院在快速、稳健发展的同时，还积极践行社会责任，自成立以来，先后组织了大型专家义诊200多场次，开展免费疾病筛查和健康宣教近300次；与集团协同启动“万名村医能力提升计划”，为山东省各地市、内蒙古及吉林省部分地区基层培养乡村医生7000多名；组织开展354场进基层、进社区、进学校等义诊讲座公益活动，惠及群众4万余人；与中国红十字会合作，为百余名贫困先心病患儿成功开展免费救治手术……他们以仁心大爱挽救患者生命，以爱与责任积极提升基层医疗卫生服务水平，展现了“以病人为中心”的阳光文化和救死扶伤的人道主义精神。

“玉汝于成，功不唐捐”，成立四年来，融和医院不断实现跨越，打造形成了政府认可、百姓满意的“阳光融和健康服务模式”。在这一新模式的推动下，阳光融和医院先后被确定为全国、省、市医保定点单位、“全国金融系统劳模医疗体检定点医院”，并荣获“全国人文管理创新医院”、“省级文明单位”、“省级卫生先进单位”、“市级提升医疗服务示范医院”、“市级智慧门诊服务品牌”等一系列荣誉，受到了社会的广泛认可。

超越未来，阳光文化不断助力前行

作为首家由保险业设立的年轻医院，阳光融和医院凭借这一独有的新模式，打造出了中国社会险企办医的新范本。四年来，阳光融和医院的快速健康发展，与其最初在文化理念的坚守不无关系。

早在阳光融和医院创立之初，就向全社会做出“六个一”服务承诺，并提出了“四心一满意”服务标准。阳光融和医院是为数不多的先有理念再办医院的民间医疗机构，始终坚持人文价值观的认同。这一切都源于其质朴而真切的文化发展理念——“办一家真正让老百姓满意的医院”，也源于阳光保险集团的文化引领。

阳光保险的文化精神，伴随着阳光保险集团的发展壮大逐渐丰富，形成独特的“阳光之道”。阳光保险集团董事长张维功在阳光融和医院开业之前，曾多次去世界各地医院及医疗平台进行学习和交流，学习韩国三星首尔医院、美国休斯敦健康城、哈佛医疗管理中心等世界一流的医疗集团的经营理念，并结合中国的实际情况，亲自提炼出阳光融和医院的文化发展理念。

承载着“高起点组建、远战略发展”的阳光文化理念，阳光融和医院通过引进国际先进技术、一流的管理、国际医疗高端的服务，吸纳他们的理念、技术、流程，让国际指南在中国落地，最终打造最值得信赖的医院，为患者提供安全有效价廉的医疗服务作为根本。这是阳光保险集团的文化，也是阳光融和医院的文化理念。

张维功曾表示：“我们是有信心、有能力把阳光融和医院建设成非公立医院的典型代表，未来十年做成中国最好的医院。”纵观阳光融和医院的文化定位，既顺应了国家医改的新形势，也探索了国内医疗服务的多元路径，更是契合整个社会对健康医疗的更高需求。国家专家组成员这样评价阳光融和医院：“这是一家有温度、有情怀的人文医院。”

站立于一个新的起点上，未来阳光融和医院将不断创新突破，提升医疗质量、提高服务水平，创新变革，积极践行社会责任，打造形成可复制、可输出的阳光融和健康管理和服务模式，为百姓带来更加安全、舒适的诊疗服务，为区域医疗行业发展、为全面提升人民群众就医满意度和获得感不懈努力。

(责编：毕磊、夏晓伦)