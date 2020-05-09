直播：云上2020年中国品牌日活动

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党中央、国务院决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，进一步凝聚品牌发展社会共识，持续推动品牌创建，加快形成品牌建设引领高质量发展新动能，品牌消费促进形成强大国内市场新举措，品牌壮大更好满足人民美好生活新需要，国家发展改革委联合中宣部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、市场监管总局、知识产权局和上海市人民政府创新活动方式，于5月10日举办云上2020年中国品牌日活动，展示我国品牌发展成果，让消费者在线参与互动体验，足不出户感受国货精品魅力。

人民网财经将对云上2020年中国品牌日活动进行全程在线直播，让我们相约云上，共话中国品牌发展美好未来。

(责编：夏晓伦、毕磊)