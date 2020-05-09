财政部：进口税收政策在“十三五”期间减免税额1230亿元

人民网北京5月9日电 （任妍）近日，记者从财政部获悉，2020年1月，财政部印发通知，征集进口税收政策在“十三五”期间执行情况的总结报告。截止5月6日，共收到38份报告，分别来自部委、地方财政厅（局）、行业协会、企业等。报告涉及政策在“十三五”期间减免税额1230亿元（其中2020年为预测数据），取得了积极成效。

一是助推科技创新、产业发展。科技部等部委表示，支持科技创新、产业发展类进口税收政策，减轻了企业、科研机构负担，提高了自主创新能力，推动了战略新兴产业发展，促进了产业转型升级；行业协会认为，这类政策显著提升了行业国际竞争力，有效培育了一批龙头骨干企业参与国际竞争，促进产业链配套和产业转型升级。

二是保障能源资源安全。中石油等企业认为，支持能源勘探开发等进口税收政策，不仅直接降低了企业成本，更重要的是增强了资源勘探开发能力，有利于保障我国能源安全。

三是促进社会事业健康发展、改善民生。民政部认为，助残政策为残疾人康复事业提供了积极支撑。文化和旅游部反映，国有公益收藏政策推动了进口文献资料建设，为海外捐赠提供了便利。四川、青海等省表示，西部大开发政策加快了产能产值提升，增强了就业吸纳能力；中西部展会政策降低了展商参展成本，促进展会影响力逐年扩大。

相关单位也对政策设计和执行提出了意见和建议。下一步，财政部将会同有关方面统筹研究，进一步完善进口税收政策。

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