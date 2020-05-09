审计署发布2019年第四季度跟踪审计结果

人民网北京5月9日电 （杨曦）审计署今日发布2020年第1号公告《2019年第四季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果》。公告显示，2019年第四季度，审计署继续开展了对国家重大政策措施落实情况的跟踪审计，涉及资金4389.5亿元；并对以往审计查出问题整改情况进行了跟踪检查。

从审计情况看，有关地区和部门认真贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，结合实际主动作为，推动经济持续健康发展。对于发现的问题，审计指出后，有关地区和部门落实责任主体，压实整改责任，正在积极整改。审计署将继续跟踪后续整改情况，进一步督促审计指出问题整改到位。

以下为公告原文：

审计署认真贯彻落实党中央、国务院对审计工作的部署要求，持续开展对国家重大政策措施落实情况的跟踪审计。2019年第四季度，审计署继续组织对31个省（自治区、直辖市，以下统称省）、新疆生产建设兵团和35个中央部门、15家金融机构进行审计，并对41户中央企业进行延伸审计，围绕推动经济高质量发展和供给侧结构性改革，聚焦减税降费、三大攻坚战、乡村振兴战略以及稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期等重大政策措施落实情况，抽查了1621个单位、2742个项目，涉及资金4389.5亿元，并对以往审计查出问题整改情况进行了跟踪检查。从审计情况看，有关地区和部门认真贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，结合实际主动作为，推动经济持续健康发展。

一、减税降费政策措施落实相关审计情况

从审计情况看，税务总局贯彻落实党中央、国务院实施更大规模减税降费的决策部署，推出一系列便民办税缴费举措，规范税费业务征管，切实降低企业税费负担；有关地区和部门认真贯彻落实减税降费相关政策措施，在减轻企业和个人负担、激发市场主体活力等方面做了大量工作。据税务部门统计，2019年全国累计新增减税降费超过2万亿元，取得较好效果。但发现部分行业增值税改革配套措施仍不够完善，部分税收征管“放管服”改革仍不够到位等。还发现一些地区仍存在违规收费、转嫁费用等问题，涉及金额14.28亿元。其中：16个省的101家单位未按规定降低收费标准、违规征收应免征或已取消的行政事业性收费、自立名目收费、违规征收政府性基金12.19亿元；12个省的51家单位违规向企业转嫁应由财政预算保障的费用、要求企业购买第三方电子认证服务或承担电子政务平台服务费7081万元；6个省的8家单位依托主管部门的行政审批事项开展中介服务并收费5540.77万元；4个省的22家单位未严格实行“考培分离”，强制培训与考试挂钩，收取培训费用6889.59万元；2个省的4家商会、协会通过开展评比表彰违规收费、未设置固定标准收取会费、重复收费等1364.42万元。

二、清理拖欠民营企业中小企业账款相关审计情况

审计重点抽查了各地区各部门建立清欠台账、制定清偿计划、清偿拖欠账款等情况，截至2019年底，全国已清偿账款6600余亿元，完成了清偿一半以上的目标任务，工作取得积极成效。但发现部分地区和单位存在台账不准确，少报、多报拖欠账款，有的边清边欠；未制定或未完善清偿计划、虚减清偿任务；未完成清偿任务、虚增偿还金额等问题。

三、过“紧日子”相关政策审计情况

审计重点关注了各地区各部门落实厉行节约要求、盘活存量资金资产、加快资金拨付使用等情况。总的看，各地区各部门按照党中央、国务院要求，坚持过“紧日子”，不断优化支出结构，促进积极财政政策提质增效。审计发现的主要问题：

（一）部分单位未严格落实厉行节约相关要求。1个省的1家单位由于管理不到位造成损失浪费，涉及金额45.11万元；2个省的10家单位超标准采购货物。

（二）部分地区和单位存量资金资产未有效盘活。10个省和1个部门未统筹盘活结余和结转2年以上财政存量资金41.23亿元；1个省未统筹盘活已收回的财政存量资金2512.45万元；1个部门未及时上缴财政性资金5129.48万元；2个省的2家行政事业单位国有资产长期闲置，涉及建筑面积6837.07平方米。

四、“六稳”政策措施落实相关审计情况

审计重点抽查了就业优先、合理扩大有效投资等任务的落实情况。总的看，各地区各部门积极采取有效措施，推动“六稳”政策措施落地生效。审计发现的主要问题：

（一）部分地区落实高职扩招政策不到位。5个省、40所高职院校存在未及时足额保障办学经费、相关资助政策落实不到位和未对退役军人、下岗失业人员、农民工、新型职业农民等4类人员单列招生计划等问题；7个省、61所高职院校教学管理等工作薄弱，存在降低教学标准、未按要求实施分类教育管理等问题。

（二）部分就业补助资金、失业保险金管理使用不规范或效益不高。10个省违规向不符合条件的单位或个人发放就业补助资金492.62万元；3个省违规向不符合条件的人员发放失业保险金3414.39万元；2个省挪用就业补助资金153.32万元用于会议费、人员工资等支出；5个省的就业补助资金使用效益不高，长期闲置或拨付不及时。

（三）部分地区投资项目进展缓慢，相关专项资金管理使用不规范。6个省、1个部门和1家央企的266个项目未按期开工、完工等，涉及投资57.52亿元；8个省的6.19亿元中小企业发展专项资金长期闲置或支出不规范；16个省的922.88亿元中央财政转移支付资金未在规定时间内分解下达。

五、深化“放管服”改革相关审计情况

审计重点关注了“证照分离”改革、工程建设项目审批制度改革、推行网上审批和服务等情况。从审计情况看，各地区各部门采取有力措施加快改革进程、优化审批制度、简化审批流程，营商环境持续改善，成效明显。审计发现的主要问题：

（一）部分地区“证照分离”等政策落实不到位。主要是未按要求清理规范行政审批事项及行政审批前置条件、中介服务，未按要求实现行政审批所需资料网上查验等，涉及6个省的10家单位。

（二）部分地区网上审批等优化服务政策落实不到位。主要是投资项目在线审批监管平台和工程建设项目审批管理系统尚未实现互联互通等政策目标、未按规定公布或公告审批相关信息、优惠或便民措施落实不到位等，涉及20个省。

（三）部分地区违规设置市场壁垒等。主要是在市场化交易中，违规设置区域性壁垒等不合理限制性条件、限制排斥潜在投标人或投标人等，涉及8个省的18家单位。

六、脱贫攻坚、乡村振兴相关审计情况

审计关注了各地区各部门贯彻落实脱贫攻坚和乡村振兴决策部署情况，重点审计了24个省的24个贫困县，其中国家扶贫开发工作重点县（含集中连片特殊困难地区县）21个；抽审资金71.57亿元，涉及755个项目、382个单位、210个乡镇、449个行政村，入户走访1563个贫困户。从审计情况看，各地区、各部门持续落实党中央、国务院决策部署，集中力量推进脱贫攻坚战圆满收官，积极有序推进乡村振兴任务落实。审计发现的主要问题：

（一）部分地区脱贫攻坚在解决突出问题等方面还存在薄弱环节，有些扶贫资金项目管理还不够规范。24个县总体解决了“三保障”突出问题，积极促进贫困群众稳定增收，但18个县在稳定住、巩固好等方面还有一些不足，存在部分贫困群众未享受应享受的医疗扶贫政策、改造后房屋仍存在安全隐患、农村饮水水质仍不达标等问题；20个县还存在落实产业、就业和易地扶贫搬迁后续扶持等政策不到位的问题，主要是产业扶贫项目未与贫困户建立利益联结机制，就业扶贫对象不够精准，部分地区易地扶贫搬迁配套设施不完善，后续产业、就业帮扶工作未跟上等；19个县存在资金和项目闲置或管理不规范等问题，涉及金额4.97亿元；4个县扶贫工作中还存在搞“形象工程”、加重基层工作负担等问题，涉及金额302.9万元。

（二）部分地区农村集体产权制度改革、粮食和生猪生产保障等乡村振兴重点任务措施落实不到位，部分惠农补贴管理使用不规范。9个省的10个县农村集体产权制度改革工作存在清产核资数据不实、管理不规范等问题，涉及资金7.53亿元；9个省的10个县存在惠农补贴“一卡通”发放管理不规范、超范围发放、资金闲置等问题，涉及资金7.6亿元；8个省的8个地区存在农村人居环境整治项目进展缓慢或未达到预期效果、粮食和生猪生产保障措施落实不到位等问题，涉及资金8335.3万元。

七、污染防治相关审计情况

审计重点关注了部分地区生态环境重要目标任务落实、机动车污染治理工作等情况。从审计情况看，被审计地区加大生态环境的治理及保护力度，加快项目建设进度，取得积极成效。审计发现的主要问题：

（一）部分地区生态环境重要目标任务未完成或推进缓慢。11个省的33个地区长江生态保护修复、黑臭水体治理、污水处理达标改造等目标任务未完成或推进缓慢；7个省45个运输结构调整项目未按期开工或完工、铁路货运增量任务未完成。

（二）部分地区和单位机动车污染治理工作存在薄弱环节。20个省61个地区在老旧柴油货车淘汰、重型柴油车远程在线监控等方面落实国家政策不力；14个省在机动车排放检测、达标抽测，超标排放车辆信息共享，督促超标排放柴油货车维修治理等方面存在明显短板；8个省11个地区和2个机场在非道路移动机械排放监管、车用燃油和尿素质量管控等方面工作薄弱。

八、初步整改情况

审计指出问题后，有关地区和部门落实责任主体，压实整改责任，正在积极整改。26个省在审计过程中已整改问题金额13.49亿元，其中退还各类违规多收费用4555.16万元，清偿民营企业中小企业账款及清理各类保证金8.35亿元，追回各类违规发放或骗取套取的财政补助等资金3194.44万元，盘活闲置资金和下达资金4.32亿元，向建档立卡贫困户等对象补发或补缴各类资金495.84万元，清理规范行政审批事项流程及中介服务事项9项，出台和完善相关规章制度7项。审计署将继续跟踪后续整改情况，进一步督促审计指出问题整改到位。

(责编：杨曦、孙阳)