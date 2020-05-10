博鳌亚洲论坛发布旗舰报告：亚洲经济总体韧性很强

人民网北京5月10日电（记者夏晓伦）近日，博鳌亚洲论坛举办《亚洲经济展望与一体化进程2020报告》线上发布会暨“疫情下亚洲发展前景与挑战研讨会”。博鳌亚洲论坛秘书长李保东主持会议。博鳌亚洲论坛副理事长中方首席代表周小川、论坛理事新加坡原副总理黄根成到会致辞。国际机构、驻华使领馆、东道国政府、论坛会员和多国业界、学界和媒体特邀机构高层代表230余人与会。

周小川表示，疫情使人与人之间的社交距离拉大，但越是困难时期，越需要人与人、国与国、地区与地区之间的理解与帮扶，越需要汇聚全球智慧，寻找解决方案。疫情之下经济政策选择的关键在于为社会提供兜底保障和减轻债务负担，可以考虑一些“暂停性政策”安排。国际组织救助应特别关注受冲击严重的发展中和新兴市场国家。周小川指出，面对严重挑战，中国积极参与全球抗疫合作，对内要求落实“六保”任务，对外释放坚持深化市场改革、扩大开放的积极信号，为应对疫情付出了巨大努力。周小川认为，国际社会需要对疫情后一些国家政策更加内顾、全球供应链不稳定和全球贸易冲突升级保持警惕。各国命运相连，只有克服恐惧，共同战斗，才能获得胜利。亚洲经济体具有很大韧性，疫情后将会持续发挥作为全球经济增长引擎的作用。

黄根成表示，此次全球疫情对于国际社会来说是一次警钟，我们要发展经济，同时也要保证安全，应该遏制民族主义。绝不能够关起大门向内转，全球一致行动至关重要。只有这样才能控制疫情，并在疫情之后实现经济复苏。必须确保开放、可持续的全球供应链，使得货物和服务能自由流通。要抵制放弃全球化的势头，全球需努力强化合作。开放世界在疫情之后会变得更强，更有韧性。

李保东表示，疫情突然爆发，全球面临大萧条以来最严重的经济衰退，并可能给社会和政治局势带来严重影响。在此关键时刻，更需要团结一致和全球领导力，赞赏二十国集团特别峰会为各国团结抗击疫情的努力和积极作用。加强合作与对话是博鳌亚洲论坛的使命，各利益方应共同携手、应对挑战。互相指责、政治化反而会分裂国际社会，破坏国际努力。

报告写作团队介绍了《亚洲经济展望与一体化进程2020报告》主要结论。报告认为，新冠肺炎疫情持续时间、贸易摩擦延续、金融风险特别是债务风险累积、发达经济体负利率扩散、地缘政治冲突、社会稳定情况以及原油价格走向等均是亚洲经济增长的重要影响因素。预计2020年亚洲经济零增长，未来数年将在中低速轨道内前行，但亚洲经济总体韧性很强。亚洲区内经济一体化进程仍在向前推进。贸易一体化进一步提升；生产一体化尚未受到贸易摩擦显著影响，世界三大工厂竞争优势分布大体稳定；亚洲资金更加青睐亚洲内部市场。若是能在亚洲范围内乃至世界范围内建立统一的卫生应对机制，能更好地对抗疫情或类似公共卫生事件对各国的冲击。

据了解，博鳌亚洲论坛研究院将于今年结合论坛若干重大活动，陆续发布卫生健康、金融发展、区域贸易协定、科技创新、减贫与发展五本旗舰报告。

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