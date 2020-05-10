我国海洋生产总值十年翻番

据新华社北京5月8日电 （记者王立彬）在加快建设海洋强国战略部署下，2019年我国海洋生产总值超过8.9万亿元，十年间翻了一番，海洋生产总值占GDP的比重近20年保持在9%左右。

自然资源部海洋战略规划与经济司近日公布《2019年中国海洋经济统计公报》，初步核算2019年全国海洋生产总值89415亿元，比上年增长6.2%；海洋生产总值占国内生产总值的比重为9.0%。海洋第一产业增加值3729亿元，第二产业增加值31987亿元，第三产业增加值53700亿元。

公报显示，2019年我国主要海洋产业保持稳步增长，全年实现增加值35724亿元，比上年增长7.5%。我国区域海洋经济不断壮大，北部、东部和南部海洋经济圈海洋生产总值分别为2010年的1.9倍、2.1倍和2.8倍。随着粤港澳大湾区、中国（海南）自由贸易试验区等重大战略持续发力，南部海洋经济圈持续领先。

《 人民日报 》（ 2020年05月10日 01 版）

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