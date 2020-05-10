“科艺融合”铸中国品牌（艺坛走笔）

2017年起，国务院将每年的5月10日设立为“中国品牌日”，品牌建设的重要性进一步凸显。在国内消费需求升级、产业结构优化的过程中，当代品牌设计早已从以往单纯注重形象体系设计，转变为品牌规划与设计并重。优秀的中国品牌设计，必将塑造社会文化的新样态，成为大众美学和科技创新的引领者。以“科艺融合”为特征的新设计形态，代表着中国品牌以高新技术、智能制造为基础，以艺术表现、情感体验为审美特征的发展趋势。

“科艺融合”是新一代中国品牌塑造和创新设计的重要途径。众所周知，现代设计发轫于工艺美术对大规模机器制造的呼应，成型于“艺术与技术结合”理念的全球化实践。包豪斯时期的“科艺融合”奠定了现代设计的基石，成为世界现代设计发展的驱动内核。现代设计初创时期，关注制造工艺层面和视觉层面的结合，而数字时代的“科艺融合”，重在“融”。著名科学家李政道先生一直是“科艺融合”的倡导者。他认为：科学艺术观以科艺结合、文理兼修为关键，“科艺融合”的教育是培养具有良好人文精神和创新能力人才的重要途径。知识创新如是，品牌创新亦如是。

“科艺融合”首先表现在产品设计层面的创新，继而拓展到品牌系统设计，最后表现为品牌文化的战略规划与执行。高质量的产品设计常常使品牌得以快速确立，其优质不仅体现在产品的功能性，更体现在其审美性。例如，2017年，小米公司推出的两款智能手机，因体现了“智能科技与艺术设计的成功融合”而被法国乔治·蓬皮杜国家艺术与文化中心收藏，同时也使小米品牌为更多法国民众所知晓。

人工智能传播时代，当受众情感反应可以实时捕捉、需求可以实时智能对接，当基于流量的互联网时代转变为基于场景的物联网时代，当整合传播转变为全时段全媒体的智能互动传播时，品牌系统设计创新不可避免地要融合科技创新成果，同时以艺术品位赋予尖端科技以人文精神和情感温度。这意味着需实现主要产品和服务系列化，从而使品牌推广体系既有科技含量，也有符合品牌风格的艺术质感。

“科艺融合”的品牌设计最终导向品牌文化的构建。品牌文化的主要价值在于引发情感共鸣与精神归属感。打造优质中国品牌，需回归东方生活美学、深度挖掘中国人的情感需求。美是激发情感的原动力，艺术之美源自生活。“生活是设计的来处和最终的去处”，源于生活的设计灵感远比来自西方的“形式追随功能”更鲜活感人。当国内设计师越来越多地对真实生活发问、对所处环境发问时，自然会更加关注源远流长的中华优秀传统文化。最终，文化自觉和内在美感，必定映射到设计图像、造物和空间中，形塑为中国品牌的独特品质。譬如，有设计师通过将家乡传统女书加以图形化、时尚化，打造出小而美的网红品牌；有设计师将中国传统手工艺的柔美与异域风情融为一体，结合现代设计语言，创造出具有当代东方质感的产品。这些产品被赋予文化附加值和情感价值，成为连接目标消费群体、构建品牌文化的关键。

当然，“科艺融合”的“艺”不单指中国传统艺术，而是涵盖全球艺术资源，包括国际化的艺术语言和时尚新潮。在打造国际水准的中国品牌文化时，必须博采众长，为我所用。

在智能社会和知识经济迅猛发展的今天，碎片化、符号化、移动化的商业消费场景中，品牌世界的景观正在快速变幻：一方面，依托物联网、大数据等技术的新零售、智能制造使新晋品牌、网红品牌层出不穷；另一方面，一些传统国际大牌的影响力逐渐衰弱，品牌转型与企业变革成为高频关键词。在这个大变革时期，品牌的设计、传播以及受众都在变化，如何把握时代机遇，实现中国品牌的弯道超车？一些国内品牌已经开始进行有益探索，但这仅仅是开始，在大力推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变的背景下，中国品牌设计任重道远。

《 人民日报 》（ 2020年05月10日 08 版）

(责编：冯粒、曹昆)