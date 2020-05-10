中国品牌在抗疫中熠熠生辉

图①：驰援武汉的华润医疗医护人员。

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图②：云上福建展馆现场。

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图③：中铁工服工程师商讨盾构维修方案。

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版式设计：张芳曼

中国品牌，关键时刻的“顶梁柱”。火神山医院、雷神山医院的建设中，那些勠力同心、攻坚克难的身影，闪耀着中国品牌的力量。

中国品牌，复工复产的“领头羊”。从重大工程建设到人民生活消费，为经济社会复苏发展注入源源活力，离不开中国品牌的支撑。

风雨中搏击，浪涛中成长。有国际知名机构最新发布的“2020全球最具价值品牌500强榜单”显示，近10年来，全球品牌排行榜品牌价值总体增长了43%，而中国入榜品牌的总价值增速几乎是榜单整体品牌价值增速的8倍。随着中国企业不断脱颖而出，中国品牌正令全球瞩目。

在中国品牌日到来之际，本报推出两期特别报道，聚焦中国品牌高速发展的成长密码，感悟中国品牌时代弄潮的深层动力，为中国品牌的发展壮大凝聚起更多共识，汇聚起更强大的力量。

——编 者

抗疫表现尽显责任担当

面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国品牌企业责无旁贷汇入抗疫大潮中，在这场疫情防控阻击战中冲锋在前，各显身手、贡献力量。

组织人力驰援一线，传递“中国力量”。华为第一时间派出200多人的业务团队，与四大运营商一起，为火神山医院、雷神山医院的通信建设保驾护航，3天内支撑当地运营商开通5G基站，火神山医院首个“远程会诊平台”顺利投入使用，缓解了一线医务人员调配紧张的局面。超过1亿元抗疫捐款，给一线抗疫工作者提供免费餐食超6万份……一连串中信集团火线驰援的“成绩单”汇聚成品牌背后的责任担当。

加班加点全力保供，彰显“中国效率”。2月21日上午，得知武汉抗疫前线急需一批ECMO“救命神器”后，保利集团迅速对接需求，前后只用5天，寄托危重病患生存希望的16台急需设备抵达武汉。国际同行直呼这是“不可思议的中国速度”。

慷慨解囊履行责任，诠释“中国精神”。恒大集团向武汉市捐赠2亿元，向中国红十字会捐赠1亿元，向中国医学科学院捐赠1亿元用于加快抗疫药物研发。作为全球民用无人机领域的龙头企业，大疆无人机已在西班牙、意大利、法国、马来西亚等国家的多个城市投入使用。

中国广告主协会最新发布的《2020中国企业抗疫社会公益与责任研究报告》指出，疫情防控中，国有企业带头，以大额资金捐赠为主，民营企业跟进，出钱出力积少成多，既让中国品牌成为抗疫的重要力量，也充分展示了中国企业的品牌形象。

中国品牌在中国乃至全球的抗疫表现，为更多中国企业阔步走向世界提供了“通行证”。

物资输出打响了企业品牌。稳健医疗集团有限公司目前已获得多国订单，拓展了企业的国际发展空间。据了解，公司口罩日产量达到600万只，已向德国、法国、意大利等出口2000多万只口罩，到4月底出口近1亿只。

技术输出擦亮了科技品牌。腾讯会议的日活跃账户数已超1000万，成为疫情防控期间国人最多使用的视频会议产品，帮助数十家海外驻华机构进行远程协作。百度健康开通免费咨询渠道，疫情防控中，累计为国内网友提供在线医疗咨询服务3200万人次，与此同时推出“海外抗疫公益计划”，助推品牌国际化加速跃进。

科技创新激发企业活力

在加速推进复工复产进程中，创新成为中国品牌企业发力的关键。

4月28日，广东顺德。格兰仕集团工业4.0示范基地一期投产仪式举行。新基地上马后，将新增年产1100万台微波炉的能力，这意味着每6.7秒就有一台产品下线。格兰仕集团董事长梁昭贤说，依托这一项目，企业将按下迈向高质量发展的“快进键”。

创新，激活传统企业新生机，也助力新兴品牌发掘蓝海。前不久，科大讯飞升级推出讯飞听见智能会议系统。“基于人工智能技术的在线产品服务加速拓展，3月份签订合同数同比增长91%。”科大讯飞党委书记吴德海说。

“目前国内产能已基本恢复，销售回暖形势明显，3月份销量比2月多1倍。”OPPO副总裁吴强信心满满，近年来积淀的品牌基础稳住了发展基本盘，开拓高端市场和品牌走出去的策略不会变。

世界知识产权组织有关报告及数据显示，中国在2019年全球创新指数中的排名提升至第十四位，较2018年上升3位。2019年，中国通过《专利合作条约》（简称PCT）途径提交专利申请5.9万件，跃居世界第一。

“品牌重塑将成为企业赢得市场竞争力的关键命题。”南开大学商学院院长白长虹说，企业要积极通过技术工艺创新，提升品牌的科技含量和附加值。更要树立“质量第一、以质取胜”的理念，以优质品质赢得消费者青睐。

创新，凝聚品牌核心竞争力。在复工复产进程中，海尔卡奥斯工业互联网平台成为涌现出的“新物种”。作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，该平台赋能15个行业超800家企业实现供需对接，加速复工复产。

质量，铸就品牌持久生命力。“一直以来，我们视品质如生命，对质量的坚守让伊利具备了强大的抗风险能力。”伊利集团董事长潘刚介绍，终端数据显示，目前生产、销售已全面恢复，呈现远超行业水平的强劲恢复和快速反弹。

转型升级迈向世界一流

“尽管疫情对企业的技术创新、供应链稳定、市场拓展、经营模式都带来了很大挑战，但以高质量发展为特征的中国经济品牌化发展方向没有改变，中国企业坚持品牌化升级、迈向世界一流品牌的路线不会动摇。”品牌中国战略规划院副院长常继生说。

迈向世界一流，须在质量上精于求进。在东风本田二厂总装车间，一辆接一辆新车从复合品质确认区下线。东风本田汽车有限公司执行副总经理郑纯楷说，市场需求回暖的信号已将发展新机遇摆在眼前，只有凭借出众的质量可靠性和新产品不断布局，才能抓住机遇，乘势而起。

茅台集团4万多名员工在抗击疫情的同时，开足马力促生产。在茅台集团负责人看来，将质量视作发展生命线，努力为消费者提供一流产品，才是企业爬坡过坎的不二法则。

北京大学光华管理学院院长刘俏指出，以品牌发展为引领，以质量提升为抓手，破解发展中出现的问题，中国必将涌现出一批走向世界的品牌企业，为中国经济长期可持续发展奠定坚实基础。

迈向世界一流，须在创新上勇于攀登。在科大讯飞高级副总裁杜兰看来，品牌建构应以创新为轴心，一方面着力“向前”，始终坚持源头技术创新，保持核心竞争力的迭代升级；另一方面奋力“向上”，在全球产业链不断攀登，抢占更多国际话语权。

5月10日，京东宣布推出“新国品计划”，助力品牌商家快速回归增长快车道。京东集团副总裁韩瑞表示：“中国品牌是国民经济快速发展的一大基石，越是在困难时期，越要同舟共济，让更多中国品牌在风雨后茁壮成长。”

迈向世界一流，须在责任上敢于担当。疫情防控期间，口罩告急。上汽通用五菱汽车的一句口号标语“人民需要什么，我们就造什么”迅速刷屏网络，以整车制造为主业的上汽通用五菱迅速转型，成为第一家转产口罩的整车企业，赢得市场广泛好评。

复工复产以来，滞销泛起。碧桂园携手广东省扶贫基金会推进“保供给，防滞销”采购专项行动，先后分四批采购因疫情滞销的湖北优质农副产品，在支援抗疫事业的同时，扛起了企业品牌的扶贫责任。

迈向一流品牌，中国企业蹄疾步稳。稳得住质量、抓得住创新、担得起责任，中国品牌必将走得更长远、更富生命力！

《 人民日报 》（ 2020年05月10日 06 版）

(责编：冯粒、曹昆)