江小涓：新技术应用将加速新品牌创建

人民网北京5月10日电（记者毕磊）今天上午，国家发展改革委联合中宣部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、市场监管总局、知识产权局和上海市人民政府举办云上2020年中国品牌日活动，展示我国品牌发展成果。十三届全国人大常务委员会委员、中国行政管理学会会长、清华大学公共管理学院院长江小涓教授在发言中指出，中国品牌在战“疫”期间表现非常优异，尤其远程医疗、在线教育、远程办公，交通出行等方面，一些大企业做了很好的贡献。她预测，疫后会带来一些新的商业模式。

“新品牌的创建不会随着疫情的结束而停止。很多企业已经将目光锁定到在线教育、远程医疗、智能运动健身等领域，正在创建新的品牌。而新一代技术的应用也会加速促进新品牌的创建。”江小涓指出，随着"新基建"要求的提出，5G建设一定会大大加快，一定会带来超高、可靠和低延时的通信能力，会带来非常多的新的商业模式的出现和品牌组合。

江小涓认为，目前全球产业链处在共振的状态下，虽然这个时间延续多长不确定性，但中国企业是非常有竞争力的。在这次战“疫”过程中，各大品牌都加强了自己的市场地位和全球影响力。另外，由于较早地控制了疫情，国内市场也开始热起来。而对于企业来说，机遇与挑战是并存的，这也有利于企业通过新的商业模式、新技术应用来创建新品牌，提升品牌的影响力。

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