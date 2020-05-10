江小涓：提高品牌的影响力 国内企业有很突出的优势

人民网北京5月10日电 （记者乔雪峰） 5月10日，云上2020年中国品牌日活动召开。十三届全国人大常务委员会委员、中国行政管理学会会长、清华大学公共管理学院院长江小涓在活动上表示，从长期趋势看，我国的国情、发展阶段、企业基础和高质量发展的根本性要求都非常有利于企业创名牌、发展名牌，“提高品牌的影响力，国内企业有很突出的优势。”

江小涓从四个方面分析了我国促进品牌建设的长期趋势：

我国政府高度重视品牌建设。国务院批准从2017年起将5月10日设为中国品牌日，各部门、各地方都出台了大量的品牌建设的政策和一些措施。

竞争压力加大带来品牌建设的内在需求。从国民经济看，我国经济发展从高速度转向高质量，就是从量向质转变。继续发展靠什么？不能靠不断扩展更多的产品，而是要靠单位产品增加值的提升，要靠品牌建设。从企业竞争看，以前靠市场扩张，靠不断地扩大市场份额，现在主要在靠存量的竞争。同样，存量竞争要依靠质量和品牌来提升单位产品的增加值。从人民消费的需求看，现在生活水平从实惠转为享用，从一个结结实实的产品变成一个精神、心理多功能需求的载体。

技术发展为品牌成长提供新路径。网络时代，产品和服务上新的速度是极快的，消费者不可能不去尝试新的品牌，大概七成消费者都愿意在每种类型的产品上尝试新品牌，这对老品牌会带来极大的冲击。无论什么品牌，质量还是基础，但是网络变成重要的因素，网络成为品牌成长的非常新的路径，网络渠道成为品牌建设的关键载体。当前，企业了解市场的需求，其实是靠大数据来探知个性和需求的。同时，消费者发现品牌的优先渠道从20年前的广告、现场演示、促销三大渠道变成搜索、推送和社交网络。在这个时代，中国是特别有优势的。因为中国和很多小国家完全不一样，规模经济非常突出，在这样一个大国，对中国企业来讲品牌建设是非常有优势的。

国际竞争也需要进行新的品牌建设。传统的成本优势在逐渐弱化，新品牌的国际竞争力要靠什么呢？现在有一批新的叫国际网红的企业或者产品，要求的是这个品牌要有意义，不但满足消费者的实在的需求，还要满足消费者的功能性的要求。第二是一个差异化的品牌，同类、同产品的区别度越高越好。第三要有突出性。当要买一类产品的时候，要第一出现在他的脑海里，这是新的品牌的国际竞争力。

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